InfectoPharm bestätigt Lieferfähigkeit von Antibiotika und Methylphenidat

Heppenheim, 17. September 2025 – In den Medien häufen sich aktuell Berichte über Lieferengpässe bei Antibiotika und Methylphenidat. Dabei wurden teilweise fälschlicherweise Abbildungen von InfectoPharm-Produkten verwendet.
Gute Nachrichten: InfectoPharm ist sowohl mit seinem Antibiotika-Sortiment als auch mit allen Ritalin®-Präparaten lieferfähig!
„Dank vorausschauender Planung haben wir für stabile Lieferketten gesorgt“, bestätigt Philipp Zöller, geschäftsführender Gesellschafter von InfectoPharm. Auch die in der letzten Saison knappen Randstärken unserer Antibiotika sind verfügbar.
Patienten können somit in der kommenden Infekt-Saison optimal und bedarfsgerecht versorgt werden.
Über InfectoPharm
Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist auf die Neu- und
Weiterentwicklung von Arzneimitteln und Medizinprodukten spezialisiert. Seit 1988 profiliert sich das familiengeführte deutsche Unternehmen als mutiger Vorreiter der Branche. Das Portfolio umfasst aktuell über 140 Präparate mit zahlreichen Innovationen für die Bereiche Pädiatrie, HNO-Heilkunde, Infektiologie und Dermatologie. Der Service consilium steht als produktneutrales Beratungs- und Wissensvermittlungsangebot Fachkreisen kostenlos zur Verfügung.
Zur InfectoPharm-Gruppe gehören Niederlassungen in Österreich, Italien, Frankreich und Großbritannien sowie die deutschen Tochterunternehmen Pädia GmbH, Sonormed GmbH und Beyvers GmbH. Mit mehr als 450 Mitarbeitenden erzielt die Gruppe einen Jahresumsatz von über 300 Mio. Euro, bei einem durchschnittlichen Wachstum über 10 Prozent. Regelmäßig erhält InfectoPharm
Auszeichnungen aus der Ärzteschaft, wie die „Goldene Tablette“ oder als
„Krisensicherster Arbeitgeber“ und „Krisensicherstes Unternehmen“ von Creditreform.
