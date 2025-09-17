„Ein grausames Geschenk“ – neues Buch von Roman Perezogin

Roman Perezogin zeigt in seinem neuen Buch die persönliche Seite hinter dem Wissenschaftskanal „Entropy“.

Roman Perezogin begeistert mit seinem YouTube-Kanal „Entropy – Wissenschaft schnell erklärt“ über hunderttausend Menschen, indem er komplexe Themen leicht verständlich aufbereitet. Doch in seinem neuen Buch „Ein grausames Geschenk“ (Mentoren-Media-Verlag) zeigt er eine andere Seite: den Menschen hinter der Kamera. Getrieben von Forschergeist und unstillbarer Neugier erzählt er von Erfahrungen, die tief unter die Oberfläche reichen, und lädt seine Leserinnen und Leser dazu ein, die Welt mit neuen Augen zu betrachten.

Mit berührender Sprache entfaltet Perezogin eine vielschichtige Erzählung zwischen Erinnerung und Vergessen, zwischen Klarheit und Rätsel. „Ein grausames Geschenk“ ist eine Einladung, sich den eigenen Fragen zu stellen – nicht mit schnellen Antworten, sondern mit ehrlicher Neugier und Mut zur Ungewissheit.

Das erwartet die Leserinnen und Leser:

Eine poetische Auseinandersetzung mit Erinnerung, Vergänglichkeit und der Suche nach Sinn

Persönliche Geschichten, die den Wissenschaftskommunikator als Menschen erfahrbar machen

Reflexionen über das Spannungsfeld zwischen Wissen, Wahrheit und Selbstsuche

Sprachlich fein komponierte Kapitel voller Intensität und Gedankenreichtum

Roman Perezogin über sein Buch:

„Erinnern heißt festhalten – doch manchmal kostet die Erinnerung alles. Dieses Buch ist mein Versuch, das Unsagbare in Worte zu fassen und die Schönheit im Unvollkommenen zu zeigen.“

Bibliografische Angaben:

Titel: Ein grausames Geschenk

Autor: Roman Perezogin

Verlag: Mentoren-Media-Verlag

VÖ: 01.09.2025

Umfang: ca. 220 Seiten, Softcover

Preis: 18,00 EUR

ISBN: 978-3-98641-239-5

Über den Autor:

Roman Perezogin begeistert über hunderttausend Menschen mit seinem YouTube-Kanal Entropy – Wissenschaft schnell erklärt. In seinem ersten Buch zeigt er sich von einer persönlichen Seite: als Mensch, der getrieben ist von Forschergeist, Leidenschaft und der Suche nach Klarheit in einer komplexen Welt.

Die 2021 gegründete Mentoren-Media-Verlags-Gruppe in Ingelheim steht für die Überzeugung: „Erfolg braucht Mentoren.“ Die Mission eines jeden Verlags unter dieser Marke ist es, mit inspirierenden Inhalten Unternehmertum, persönliche Entwicklung und eine freie, demokratische Gesellschaft zu fördern. Modern denkende Verlage, die für ihre Autoren neben der klassischen Buchveröffentlichung auf innovative Medienformate und interaktive Publikationen setzten. Die drei komplementären Imprint-Verlagsmarken: Mentoren-Verlag, Telemach-Verlag, Herodot-Verlag.

