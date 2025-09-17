Das neue Buch von Julia Schmitz: „Grenzenlos lebendig“!

Raus aus dem Beamtenstatus, durch die Welt gereist und rein ins Unternehmertum!

Ein sicherer Beamtenjob, ein Leben nach Plan – und doch das Gefühl: Da geht noch mehr. Julia Schmitz, einst Gymnasiallehrerin für Sport und Französisch, tauschte Klassenzimmer gegen Weltmeer, Korrekturstapel gegen Zirkuskuppeln und Alltagsroutine gegen Abenteuer. In ihrem neuen Buch „Grenzenlos lebendig – Rund um die Welt unterwegs zu mir selbst“ (Mentoren-Media-Verlag) nimmt sie ihre Leserinnen und Leser mit auf eine außergewöhnliche Reise voller Mut, Selbstbestimmung und Lebensfreude.

Von Sozialzirkusprojekten in Kapstadt über zehn Tage Schweigen in Südafrika bis zur Atlantiküberquerung mit digitalen Nomaden – Julia erzählt in persönlichen Geschichten, tiefen Reflexionen und mitreißenden Fotos aus über 66 bereisten Ländern, wie äußere Reisen innere Transformation auslösen können. Sie beschreibt, wie sie eine Depression überwand, den Sinn im Leben neu fand und heute als Moderatorin, Coachin und Leiterin von Deutschlands ältester Moderatorenschule Menschen ermutigt, ihr eigenes Abenteuer zu wagen.

Das erwartet die Leserinnen und Leser:

Authentische Reiseberichte von magischen Orten wie Osterinsel, Neuseeland, Kenia, Brasilien oder der Südsee

Impulse für Selbstreflexion, Heilung und Veränderung

Berührende Fotomomente aus allen Kontinenten

Mutmachende Kapitel über Neuanfang, Sinnsuche und Selbstbestimmung

Julia Schmitz über ihr Buch:

„Ich bin angekommen – bei mir und in der Welt. Heute ist meine größte Freude, Menschen zu inspirieren, auf ihre eigene Reise zu gehen.“

Buchpremiere & Launch-Event:

Zur Veröffentlichung lädt Julia Schmitz am 8. September 2025 zu einem besonderen Launch-Event ins Logo®-Institut in Frankfurt am Main ein. Neben Lesung und Gespräch erwartet die Gäste eine inspirierende Begegnung mit der Autorin – live und grenzenlos lebendig.

Bibliografische Angaben:

Titel: Grenzenlos lebendig – Rund um die Welt unterwegs zu mir selbst

Autorin: Julia Schmitz

Verlag: Mentoren-Media-Verlag

VÖ: 8. September 2025

Umfang: ca. 250 Seiten, Softcover

Preis: 18,00 EUR

ISBN: 978-3-98641-212-8

Über die Autorin:

Julia Schmitz ist Moderatorin, Performance-Coachin und Inhaberin des renommierten logo®-Instituts für Sprecher- und Moderatorenausbildung in Frankfurt. Zehn Jahre lang arbeitete sie als Lehrerin, bevor sie ihr Leben radikal veränderte. Seitdem verbindet sie ihre Leidenschaft für Bühne, Bildung und Abenteuer, leitet Seminare und Retreats und setzt sich in sozialen Projekten weltweit ein.

