Internationaler Tag der älteren Generation

VERBRAUCHER INITIATIVE stärkt die Zielgruppe 60plus

Berlin, 21.09.2025. Am 1. Oktober ist der Internationale Tag der älteren Generation. Die VERBRAUCHER INITIATIVE (Bundesverband) macht deshalb auf ihr vielfältiges Veranstaltungs- und Informationsangebot für ältere Verbraucherinnen und Verbraucher aufmerksam.

Laut Statistischem Bundesamt sind rund 19 Millionen Menschen in Deutschland 65 Jahre und älter – das entspricht knapp einem Viertel der Bevölkerung. Der demografische Wandel ist Realität und stellt unsere Gesellschaft vor neue Herausforderungen: Wie können ältere Menschen, besonders mit geringem Einkommen, gut wohnen? Wie verändert sich die Erwerbstätigkeit im Alter? Und wie gelingt ein faires, inklusives Miteinander der Generationen?

Die VERBRAUCHER INITIATIVE bietet dafür praktische Unterstützung. Der Fachbereich 60plus bietet ein niederschwelliges, kostenfreies Angebot – von Online-Vorträgen, denen bequem von zuhause gefolgt werden kann, über halbtägige Präsenzveranstaltungen. Die Themen reichen von Ernährung, Gesundheit, Umwelt und Wohnen bis zum sicheren Umgang mit dem Internet. Zusätzlich erscheint mehrmals im Jahr das Online-Magazin, es kann nach formloser Anmeldung per E-Mail (mail@verbraucher.org) kostenfrei bezogen werden.

Die Informationen finden Interessierte unter www.verbraucher60plus.de. Hier finden sich auch die Termine und Themen der kostenfreien Online-Akademie ( https://www.verbraucher60plus.de/themen-termine/), sowie Informationen zu den Veranstaltungen, die mit örtlichen Partnern in Nordrhein-Westfalen umgesetzt werden ( https://www.verbraucher60plus.de/veranstaltungen/).

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

