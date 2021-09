Ist die nächste Welle von Fusionen ein Vorbote des Wandels? – Kay Rieck

Der Rohstoffsektor hat schon immer Boom-and-Bust-Zyklen durchlaufen, aber die Pandemie und die Konzentration auf die Dekarbonisierung könnten durchaus bedeuten, dass die nächste Welle von Fusionen mehrere innovative Ansätze für den Sektor beinhalten

Der Rohstoffsektor hat schon immer Boom-and-Bust-Zyklen durchlaufen, aber die Pandemie und die Konzentration auf die Dekarbonisierung könnten durchaus bedeuten, dass die nächste Welle von Fusionen mehrere innovative Ansätze für den Sektor beinhalten wird, meint Kay Rieck, ein erfahrener Marktbeobachter und Investor.

Rezessionen und wirtschaftliche Abschwünge können eine unglaubliche Herausforderung sein und zwingen Unternehmen dazu, Strategien zu verfolgen, die sie in guten Zeiten vielleicht nicht gewählt hätten. Doch was ein Unternehmen gesund macht und sein langfristiges Überleben sichert, ist seine Fähigkeit, sich den Umständen anzupassen, das Beste aus den guten Zeiten zu machen und einen Weg durch die schlechten zu finden.

Im letzten Jahrhundert war der Konjunkturzyklus im Großen und Ganzen vorhersehbar: Auf einen Aufschwung folgte ein Abschwung und auf einen Aufschwung folgte ein Abschwung. Eine kompetente Wirtschaftspolitik hat manchmal dazu beigetragen, den Aufschwung zu verstärken und den Abschwung zu mildern, aber es war nie möglich, den Aufschwung ohne den Abschwung zu erleben. Wachstum gefolgt von einer Rezession ist ein natürlicher Teil des Prozesses.

Das Problem, mit dem wir derzeit zu tun haben, ist, dass die wirtschaftliche Lage unglaublich kompliziert ist. Viele Unternehmen, vor allem im Öl- und Gassektor, wurden im Jahr 2020 quasi in den Stand-by-Modus versetzt, und gerade als sich die Dinge in einigen Ländern wieder zu normalisieren begannen, haben die Delta-Variante, die Herausforderungen auf dem Erdgasmarkt oder sogar auf Grund gelaufene Schiffe und Blockaden im Suezkanal die Dinge verkompliziert. In einigen Fällen ist aus schlimm schnell schrecklich geworden, bevor es in phänomenal schneller Folge zu einer Katastrophe kam

…die Mutter der Erfindung

Gleichzeitig war das Maß an Innovation, das in vielen Bereichen der Wirtschaft zu beobachten war, atemberaubend. Die Technologie hat es vielen von uns ermöglicht, schnell und effizient aus dem Büro in eine berufliche Ecke zu Hause zu wechseln, wie es vor zwanzig Jahren noch unvorstellbar gewesen wäre. Neue und etablierte Unternehmen haben ihre Flexibilität unter Beweis gestellt, indem sie ihre Geschäftsmodelle fast ohne Vorwarnung umgestellt haben.

Das soll nicht heißen, dass es keine schlaflosen Nächte, Stressmomente und Auseinandersetzungen zwischen beruflichen und privaten Partnern gegeben hat. Aber wenn man sich anschaut, wo wir heute stehen, und es mit dem vergleicht, wo wir hätten stehen können, sollten viele von uns mit dem Erreichten ziemlich zufrieden sein.

Wie geht es also weiter?

Eines ist jedoch ziemlich klar: Wir sind noch lange nicht über den Berg. Das Virus hat viele Länder sowohl in den Industrieländern als auch in den Entwicklungsländern immer noch fest im Griff, und wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um die Sicherheit von Freunden und Kollegen zu gewährleisten. Wir müssen auch hoffen, dass wir eine Pause einlegen können und dass es in den nächsten Monaten relativ ruhig bleibt.

Ob dies der Fall sein wird oder nicht, hängt von einer Reihe von Faktoren ab, die weit über die wirtschaftliche Sichtweise in diesem Blog hinausgehen. Was jedoch wahrscheinlich ist, ist, dass die Welle der Fusionen und Übernahmen weitergehen wird.

Unternehmen werden sich zusammenschließen, um gemeinsam besser für die wirtschaftlichen Unsicherheiten der nächsten Jahre gerüstet zu sein, und stärkere Unternehmen werden Organisationen übernehmen, die durch die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen in Bedrängnis geraten sind. Die Lebensfähigkeit eines Unternehmens hängt von vielen Faktoren ab, aber oft ist die Grundidee, das Produkt oder die Technologie durchaus gut. Das Unternehmen hatte einfach nicht die Möglichkeit, seine Position auf dem Markt zu finden, weil das Führungsteam ineffektiv war, es sich nicht richtig vermarktet hat oder einfach nicht über den Cashflow verfügte, um die Unwägbarkeiten einer globalen Pandemie zu überstehen.Im Rohstoffsektor wird sich angesichts des plötzlichen Ansturms auf die Erhöhung der Erdgasproduktion die zu Beginn des Jahres diskutierte Flut strategischer Übernahmen wahrscheinlich fortsetzen, wobei große Unternehmen ihre marktbeherrschende Stellung konsolidieren werden.

Alles neu, alles anders

Es besteht auch eine gute Chance, dass eine neue Konsolidierungswelle über die Branche hereinbricht. Angesichts der derzeitigen Konzentration auf die Dekarbonisierung dürften sich für Unternehmen, die traditionell aus verschiedenen Sektoren stammen, Möglichkeiten ergeben, auf eine Weise zusammenzuarbeiten, die vor zehn Jahren noch undenkbar gewesen wäre.

In Kanada beispielsweise arbeiten Hydro-Quebec und Énergir zusammen, um den Erdgasverbrauch ihrer Kunden um mehr als 70 % zu senken. Geplant ist ein Projekt zur Umstellung von Gewerbe-, Wohn- und Regierungsgebäuden von reinen Erdgasheizungen auf Zweistoffsysteme, die nur in den kältesten Monaten mit Erdgas betrieben werden.

Diese Art von Partnerschaften wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich alltäglich werden, da die Energiewende weiterhin im Mittelpunkt steht, und es ist wahrscheinlich, dass einige von ihnen im Laufe der Zeit von einer Partnerschaft zu einer vollständigen Fusion übergehen werden.

Der Sektor der natürlichen Ressourcen sah sich infolge der Pandemie mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, die einen Sektor, der sich ohnehin schon schnell verändert hat, noch komplizierter gemacht haben. Die jüngsten Herausforderungen auf dem Erdgasmarkt werden den Sektor in den nächsten Monaten noch stärker unter die Lupe nehmen. Es ist davon auszugehen, dass sich der Wandel in den nächsten Jahren fortsetzen wird, und es ist gut möglich, dass die nächste Welle von Fusionen zu einer innovativen Entwicklung des Sektors führen wird.

Über den Autor

Kay Rieck ist seit mehr als zwei Jahrzehnten als Investor im US Öl- und Gassektor tätig. Er war über viele Jahre als Finanzberater und Börsenmakler an der New Yorker Börse (NYSE) tätig. Sein Interesse an der Öl- und Gasbranche und den damit verbundenen Assets entwickelte er schnell und baute seine Expertise im Investmentbanking und der Vermögensverwaltung beim New York Board of Trade und dem Chicago Board of Trade aus. Unter Nutzung seines außergewöhnlichen Netzwerks an globalen Kontakten gründete er 2008 sein erstes Öl- und Gasförderunternehmen in den USA und wählte Investitionen unter anderem im Haynesville Shale, Permian-Becken, Eagle Ford Shale, Dimmit County und überall dort aus, wo sich außergewöhnliche Renditeaussichten boten und bieten.

