„Junge Generation inspirieren und für Technik begeistern“ – Thomas Sattelberger übernimmt Vorstandsvorsitz

Hannover/Stuttgart, im Oktober 2023.- Der Verein New Automation hat mit Thomas Sattelberger einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Er löst Dr. Reinhard Hüppe ab, der vor zehn Jahren gemeinsam mit Mitstreitern des ZVEI – Verband der Elektro- und Digitalindustrie sowie weiteren Unternehmen aus dem Bereich der Automatisierungstechnik den Verein ins Leben gerufen hatte. Präsidium, Mitgliederversammlung und Vorstand hatten der Personalie auf ihren Sitzungen zugestimmt. Alle Gremien bedankten sich für die außerordentlich engagierte und impulsgebende Arbeit des bisherigen Vorsitzenden Dr. Hüppe, der dem Verein weiter beratend und unterstützend zur Verfügung steht.

Der in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft exzellent vernetzte Sattelberger kann auf rund vier Jahrzehnte Tätigkeit in verantwortlichen Positionen bei Daimler, Aerospace, Deutsche Lufthansa, Continental und Deutsche Telekom verweisen, holte zweimal ein Bundestagsmandat für die FDP und war als Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesbildungsministerium für Forschungsthemen zuständig. Der neue Vorstandschef, der sich nach eigenen Worten als „Veteran und Aktivist der MINT-Bewegung“ bezeichnet, freut sich auf die neue Aufgabe: „Vor dem Hintergrund von Bildungskrise, Fachkräftelücken, Studienabbrecherquoten in den MINT-Fächern und zu erwartenden schlechten PISA-Studienergebnissen ist die Arbeit des Vereins New Automation ein wichtiges Puzzle. Als Bindeglied zwischen Industrieunternehmen aus der Automatisierungsbranche und Bildungspartnern in Allgemeinen und Berufsbildenden Schulen, Ausbildungszentren, Fachhochschulen und Universitäten will der Verein noch intensiver Technikbegeisterung bei jungen Leuten fördern und dabei praxisnahe Entwicklungsprojekte unterstützen.“

Intensivieren will der Verein New Automation vor allem die Zusammenarbeit mit derzeit bundesweit über 50 Bildungspartnern, die als Assoziierte Mitglieder mit eigenen innovativen Projekten die Qualität der Ausbildung an ihren Standorten erhöhen. „Sich mit aktuellen technischen Fragestellungen auseinandersetzen und innovative Lösungen finden, Technik anhand von Unterrichtsprojekten interessant und begeisternd darstellen – und so auch Erfolgserlebnisse für den künftigen Nachwuchs kreieren, das muss uns künftig noch wichtiger sein“, so Sattelberger. Dazu werde man umfassende Förderung mit Komponenten und Systemen, technische Beratung, materielle und unternehmerische Unterstützung bei der Projektumsetzung seitens der Mitglieder des Vereins geben. „Wir wollen die Marke New Automation noch stärker mit Inhalten und Aktionen aufladen.“ Der Wettbewerb „Leuchtturmprojekt“ mit entsprechender Präsenz auf der Hannover Messe 2024 ist ein Schwerpunkt. Kompetenz, innovative Technik und Knowhow der Mitgliedsfirmen mit der Kreativität und Begeisterung von Bildungseinrichtungen zu verbinden sei wichtiges Ziel.

Über den New Automation e.V.

Im April 2013 auf der Hannover Messe vom ZVEI – Zentralverband der Elektro- und Digitalindustrie sowie sieben weiteren Unternehmen aus dem Bereich der Automatisierungstechnik gegründet, versteht sich der gemeinnützige Verein als Bindeglied zwischen Industrie und Bildungslandschaft. Anliegen der inzwischen 14 Mitglieder ist, die schulische und universitäre Ausbildung im Themenbereich Automatisierungstechnik und IT nachhaltig zu fördern und durch praxisnahe Entwicklungsprojekte zu intensivieren, sowie mit und für Technologien zu begeistern. Inzwischen gibt es rund 50 assoziierte Mitglieder des Vereins: Allgemeine und Berufsbildende Schulen, Ausbildungszentren, Fachhochschulen und Universitäten. Bildungseinrichtungen können sich mit ihren Projekten um materielle und unternehmerische Unterstützung der Industriepartner bewerben – alljährlich werden herausragende Entwicklungen als „Leuchtturmprojekt“ ausgezeichnet und breit publik gemacht.

Kontakt

New Automation e.V.

Jörg Wehrmann

Krefelder Str. , Haus B-West 32

70376 Stuttgart

+49 (0)711 4798-8020



http://www.new-automation.de

Bildquelle: @ Wolfgang Maria Weber