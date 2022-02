KfW-Förderung war gestern – OKAL-Zuschuss ist heute!

OKAL gewährt allen Bauherren einen Zuschuss

Nachdem die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) der KfW-Bank mit sofortiger Wirkung gestoppt wurde, fällt für viele Hausbauer eine wichtige und oftmals auch fest eingeplante Zuschussquelle weg. Um dies aufzufangen, hat sich das Unternehmen OKAL dazu entschieden, allen Bauherren einen Sofort-Rabatt von 22.000 Euro zu jedem OKAL-Haus zu gewähren. Dieser gilt unabhängig vom Haustyp. “Es spielt also überhaupt keine Rolle, ob sich jemand für ein Townhouse, für eine Stadtvilla oder für ein Haus aus unserer ZweiRaum-Serie entschieden hat”, sagt OKAL-Geschäftsführer Stephan Klee. “Wir gewähren allen unseren Kunden diesen Zuschuss.”

Ein weiterer großer Vorteil des Sofortrabatts: Diesen können Bauherren einfach und ohne hohe bürokratische Hürden beantragen. Auf diese Weise möchte das Unternehmen gewährleisten, dass kein Hausbau aufgeschoben werden muss, weil die staatliche Förderung wegbricht. Diese gab es bislang bei der Errichtung energieeffizienter Gebäude, die mindestens die Kriterien eines EH55-Hauses erfüllt haben. Wie es für diejenigen weitergeht, die ihre Anträge bereits gestellt haben und auf ihre Bewilligung warten, ist noch offen. Ob und in welcher Form es für EH40-Häuser künftig eine Förderung geben wird, steht ebenfalls noch nicht fest.

Sicher ist aber, dass der EH55-Standard, also der Effizienzstandard 55, künftig der Mindeststandard bei Neubauten werden wird. “Unsere Häuser überschreiten diesen Standard bereits jetzt alle, sodass unsere Kunden auch hier auf der sicheren Seite sind”, so Klee.

Seit der Gründung von OKAL vor mehr als 90 Jahren stehen drei Maximen stets im Mittelpunkt unseres Handelns: Kundenfreundlichkeit, Innovation

und Nachhaltigkeit.

Unter Kundenfreundlichkeit verstehen wir mehr als nur Höflichkeit und Fairness, vielmehr geht es uns darum, das Interesse des Kunden immer im

Blick zu haben und dieses in den Fokus unserer täglichen Arbeit zu rücken, so dass wir ihm das Produkt liefern, das er sich tatsächlich wünscht, und

zwar in bestmöglicher Qualität und ohne lange Wartezeiten.

Innovation ist von Anfang an ein wichtiger Faktor, um diese Ziele zu erreichen. Zahlreiche Patente zeugen von unserer Innovationskraft. Anfang der

1960er Jahre gehörten wir zu den Pionieren des modernen Fertighausbaus in Holzverbundbauweise, und bis heute stehen wir an der Spitze der

technologischen Entwicklung. Davon profitieren der Kunde und die Umwelt. Es ist uns gelungen, die Rohbauzeit immer weiter zu verkürzen, und auch

heute streben wir immer danach, unnötige Wartezeiten und zusätzlichen Arbeitsaufwand zu vermeiden.

