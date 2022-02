Dieses neue Produkt schützt das Leben unserer Kinder

Fast jedem Autofahrer ist es schon passiert. Wie aus dem Nichts taucht ein Radfahrer auf, in dunkler Kleidung, vielleicht sogar ohne Licht. Mit Glück kann man rechtzeitig reagieren. Und was passieren würde, wenn man in dem Moment nur kurz abgelenkt gewesen wäre, möchte man sich nicht ausmalen.

800.000 Menschen verunglücken jährlich in Deutschland im Straßenverkehr, 30.000 davon sind Kinder. Die meisten Unfälle in denen Kinder zu Schaden kommen, lassen sich auf mangelnde Sichtbarkeit und Fehlverhalten zurückzuführen. Kinder sind gemäß ihrer Gehirnentwicklung erst ab einem Alter von ca. 10 Jahren in der Lage sich im Straßenverkehr vorrausschauend zu verhalten.

Das Hamburger Startup heyReflect hat sich der Verantwortung angenommen und mit ihrer Glowy-Kinderlinie Produkte entwickelt, die die schwächsten Verkehrsteilnehmer schützen und frühzeitig sichtbar machen. Die LED-Warnweste und das LED-Warncape sind dank der hellen LEDs aus einer Entfernung von bis zu 400 Metern sichtbar. Das ist dreimal früher als mit einer herkömmlichen Warnweste, deren Reflektoren erst zurückstrahlen, wenn sich das Kind bereits im Lichtkegel der Autoscheinwerfer befindet.

Die LED-Weste für Kinder hängt bereits an vielen tausend Garderobenhaken in deutschen Haushalten.

Das Gründungsteam besteht aus Lisa Berding und Julia Seufert. Lisa hat Entrepreneurship studiert und ist Mutter von zwei Kindern. Julia ist studierte Informatikerin mit einer Liebe zu Sport und Büchern.

heyReflect ist ein Unternehmen mit der Mission Leben zu retten, indem sie noch mehr Kinderund Erwachsene im Straßenverkehr sichtbar machen. Mit Leidenschaft und Mut arbeiten sie jeden Tag daran, dass am Ende des Tages jeder sicher zu Hause ankommt.

Unsere Mission ist es, Menschen im Straßenverkehr zu schützen. Mangelnde Visibilität ist einer der Hauptgründe, warum es zu Verkehrsunfällen kommt. Daher ist frühzeitige Sichtbarkeit zur Unfallprävention essenziell. Wir bei heyReflect bieten euch effektive und qualitativ hochwertige Lösungen, um im Straßenverkehr besser gesehen zu werden.

