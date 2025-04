Klein, aber Oho: Smarte Sensoren für den Wetterschutz

DIY-Lösungen von Home Pilot machen das Zuhause wetterfest – bei Sonne, Regen und Sturm.

Im Frühjahr ist wechselhaftes Wetter nicht ungewöhnlich: Da folgen auf sonnige Momente überraschende Regengüsse. Mit dem automatisierten Wetterschutz von Home Pilot können Hausbewohner den Launen der Natur gelassen begegnen und auch unterwegs stets ein gutes Gefühl haben. Starke Sensoren im dezenten Design sorgen dafür, dass Rollläden, Markisen oder auch die Heizung automatisch auf jede Wetteränderung reagieren: Für verlässlichen Schutz und perfektes Raumklima.

2-in-1-Lösung: Sonnen- und Windschutz für wechselhafte Tage

Mit dem solarbetriebenen Sonnen- und Windsensor smart von Home Pilot müssen sich Hausbewohner keine Sorgen machen, wenn sie vergessen haben, die Markise zu schließen: Er reguliert den Sonnenschutz automatisch, ganz ohne Batterie oder Stromanschluss. Der Sensor wird an der Außenfassade oder auf einem Vordach montiert und kann mit bis zu drei Geräten verbunden werden, wie beispielsweise smarten Gurtwicklern, Rollladenmotoren oder der Markisensteuerung. Der Sensor misst die Helligkeit und die Windgeschwindigkeit in Echtzeit, sodass bereits nach zwei Sekunden Grenzwertüberschreitung beispielsweise eine Markise automatisch schließt. Sollen mehr als drei Geräte verknüpft oder voreingestellte Routinen erstellt werden, ist die Einbindung mit dem Gateway premium ins Home Pilot Smart Home optimal. Dann haben Hausbewohner per Home Pilot App die Möglichkeit, individuell einzustellen, bei welcher Sonnenintensität die Markise ausfahren soll oder wann Rollläden bei starkem Wind geschlossen werden müssen, sodass keine Schäden entstehen.

Sonnensensor smart: Perfekter Schutz vor Hitze und Einbrechern

Wer sein Haus vor starker Sonnenstrahlung schützen möchte, für den ist der Sonnensensor smart die ideale Wahl. Er wird per Saugnapf an der Fensterscheibe angebracht und erfasst die Helligkeit sowie die Intensität des hereinscheinenden Sonnenlichts. So wird über das Funksystem von Home Pilot auch bei Abwesenheit der Hausbewohner rechtzeitig dafür gesorgt, dass die smarten Rollläden und Rollladenmotoren für effektiven Sonnenschutz sorgen. Aber auch wenn Hausbewohner zuhause sind, ist eine automatisierte Lösung komfortabel: Die Sonne kann beim Arbeiten am Computer, Lesen oder Fernsehen unangenehm blenden. Über den Sensor fährt der verbundene Rollladen automatisch herunter und man muss nicht aufstehen und umständlich kurbeln. In Kombination mit der Steuerungszentrale Gateway premium reagiert der Sonnensensor auch auf ungewöhnliche Erschütterungen, wie bei einem Einbruchversuch und sendet eine Benachrichtigung an das verbundene Smartphone.

Wettersensor smart: Die persönliche Wetterzentrale

Ob plötzlicher Regen, heftige Windböen oder starke Sonneneinstrahlung: Einmal außen am Haus installiert und via Funk mit der Home Pilot Steuerungszentrale verbunden, bietet der Wettersensor automatischen Wetterschutz und hohen Komfort. Er erfasst wichtige Wetterdaten wie Außentemperatur, Windgeschwindigkeit, Regen und Sonnenintensität. Bei ungemütlichem Wetter und bestimmten voreingestellten Grenzwerten fahren die Rollläden automatisch herunter. So bleiben die Innenräume geschützt, und Hausbewohner haben immer ein gutes Gefühl, auch wenn sie unterwegs sind. Als Wetterprofi steuert der Sensor zentral das ganze Haus: Smarte Fenster, Rollläden oder Markisen und sogar die Heizung lassen sich witterungsabhängig regulieren. Haubewohner können individuelle Einstellung einfach über das Gateway premium und die benutzerfreundliche Home Pilot App vornehmen. Beispielsweise können sie einstellen, dass die Rollläden zwar bei Sonnenschein herunterfahren, allerdings nur wenn die Außentemperatur über 23 Grad erreicht. Der Funk-Wettersensor verfügt zusätzlich über eine integrierte Rollladenmotorsteuerung, an die ein Motor direkt angeschlossen werden kann, und eine DCF-Funkuhr, die Informationen zu Uhrzeit, Datum, Wochentag und Sommerzeit empfängt. So sorgt der Wettersensor smart für mehr Sicherheit und Komfort.

Lösungen zum Selbsteinbau für das perfekte Raumklima

Smarte Sensoren, Gurtwickler und Rollladenmotoren von Home Pilot lassen sich einfach nachrüsten. Die Systeme zum Selbsteinbau von Home Pilot sind benutzerfreundlich und schnell installiert: Manuelle Gurtwickler können einfach durch elektrische Modelle ersetzt oder smarte Rollladenmotoren integriert werden, die unauffällig im Rollladenkasten verschwinden. Mit Home Pilot ist jedes Zuhause bei wechselhaftem Frühlingswetter – und das ganze Jahr über – bestens gerüstet für alle Wetterlagen.

Weitere Infos unter: de.homepilot-smarthome.com

Über Home Pilot:

Home Pilot steht für steht für Profi-Qualität im Bereich Smart Home. Die Macher von Home Pilot sind ausgewiesene Smart-Home-Profis aus dem Hause Delta Dore Rademacher und besitzen jahrzehntelange Erfahrung in der Hausautomation. Mitte 2021 bündelten Rademacher und der französische Hersteller Delta Dore – selbst seit vielen Jahren einer der großen Player auf dem Smart-Home-Markt – ihre Kräfte, um einer der führenden Anbieter von Smart Home-Lösungen in Europa zu werden. Dabei entstand die neue Endkonsumenten-Marke Home Pilot. Die rund 70 Komponenten im breiten Sortiment werden nahezu alle in Deutschland und Frankreich produziert. Die Distribution erfolgt online über den Home Pilot Webshop und ausgewählte Onlinehändler.

