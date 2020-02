Klinik-IT-Spezialist Lars von Ohlen wechselt zum OPTIMAL SYSTEMS Healthcare Tochterunternehmen nach Berlin

Seit dem 1. Januar ist Lars von Ohlen als Business Consultant und Product Owner bei der OPTIMAL SYSTEMS Vertriebsgesellschaft Berlin tätig. Zu seinen Aufgaben gehören der Support im Bereich Presales sowie der Aufbau eines eigenen Consulting-Teams für die Themenbereiche Patientenakte und E-Health.

Lars von Ohlen war zuvor als IT-Projektleiter und stellvertretender Bereichsleiter Klinische Verfahren am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) für das Dokumentenmanagement tätig. Bereits vor rund 20 Jahren verantwortete er dort eine der ersten ECM-Installationen im Healthcare-Bereich. Zu seinen jüngeren Projekten gehörte die Neuentwicklung einer Schnittstelle zwischen der ECM-Suite enaio® von OPTIMAL SYSTEMS und dem Krankenhaus-Informationssystem ORBIS von Agfa.

“Das Know-how aus der IT-Praxis im Gesundheitswesen ist unsere wichtigste Ressource”, sagt Geschäftsführer Axel Haas von der OPTIMAL SYSTEMS Vertriebsgesellschaft Berlin über die Neubesetzung. “Mit Lars von Ohlen, der die Bedürfnisse unserer User aus erster Hand kennt, werden wir auch in Zukunft unserem Anspruch gerecht, die besten Lösungen für die digitale Klinikverwaltung zu realisieren.”

Über die OPTIMAL SYSTEMS Unternehmensgruppe:

Die Unternehmensgruppe aus Berlin entwickelt und vertreibt Informationsmanagement Software – sowohl als Enterprise Content Management (ECM) Lösungen als auch als Content Services Platform für Systemintegratoren. OPTIMAL SYSTEMS wurde 1991 in Berlin gegründet und beschäftigt aktuell 450 Mitarbeiter an sechzehn Standorten. Neben Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Schweiz und Serbien arbeitet die Unternehmensgruppe weltweit mit über 75 Vertriebs- und Kooperationspartnern zusammen, wie z.B. iTelligence, NetApp, adesso, IBM, Microsoft und SAP. OPTIMAL SYSTEMS bietet seit Gründung Informationsmanagement-Software, um den Digital Workplace zu realisieren, Unternehmenswissen zu strukturieren, transparent zu verwalten und revisionssicher zu archivieren. Europaweit arbeiten täglich mehrere hunderttausend Anwender in knapp 2.300 Firmen erfolgreich mit Softwaretechnologie von OPTIMAL SYSTEMS.

