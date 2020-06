Klüger für Kluge Persönlichkeitsentwicklung neu gedacht

(Mynewsdesk) Wie man mit einer Wissensaktivierung® alte Prägungen loslassen kann und sich selber Kraft und Wissen für einen neuen Alltag geben kann

Nicht nur Führungskräfte und Management-Profis sind ständig auf der Suche nach Selbst-Optimierung, mittlerweile ist die ständige Verbesserungsunruhe auch auf ganz normale Mitarbeiter in den Unternehmen übergesprungen. Dabei kommt Corona mit all seinen Erscheinungen noch als zusätzlicher Brandbeschleuniger hinzu. Leider sind die Versuche von Optimierungen aller Art aussichtslos, wenn die Basis nicht stimmt.

Konventionelle Mitarbeiterschulungen und Workshops zielen häufig auf Motivation und Teambildung – was aber, wenn die eigentlichen Veränderungen strukturell in den einzelnen Persönlichkeiten ausgebildet werden müssen? Man kann dem Chef oder dem Teammitglied schlecht befehlen, in die Gesprächstherapie oder zum Psychoanalytiker zu gehen. Denn große Teile einer „Optimierung“ spielen sich dort ab, wo das Unternehmen nicht hinkommt und auch nicht hindarf.

Mit der Wissensaktivierung® hat Armin Rütten – https://armin-ruetten.de – ein „Tool“ erschaffen, mit dem der Mitarbeiter im Gespräch fast spielerisch alte Prägungen und Verletzungen rational, aber auch emotional erkennen kann und so unnötigen Persönlichkeitsballast abwerfen kann. Durch eine methodische Vertiefung des Erlernten werden so starke Kapazitäten freigesetzt, die vorher blockiert waren. Die Methoden der Wissensaktivierung® kann man auch in einem hocheffizienten Mehrwertcoaching anwenden, siehe: https://wissensaktivierung.de/team



Mögliche Nutzenfelder und Benefits durch Wahrnehmungs- und Zusammenhangsverständnishebung aus der Wissensaktivierung sind:

* Mental Enhancement, geistige Kernsanierung

* Intelligenzsteigerung

* Vertriebsbemühungen Optimierung

* Salutogenese / Burn Out Prophylaxe

* Immaterielle Bilanzierungen

* Risikoanalyseverbesserung

* Optimierte ressourcenbasierte Strategieentwicklungen

* Hoher Erfolgsgradient für Orientierung in innovationsgetriebenen Wirtschaftsfeldern und/oder ebensolchen wissenschaftlichen Disziplinen

* Reifeschub für Nachfolgergenerationen

* Onboarding Erleichterung

* Steigerung geistiger Ressourceneffizienz

* Wertklärung laufender Unternehmungen

* Etablierung eines fundierten, globalen, echten Marktsegments “Persönlichkeitsentwicklung” für Führungskräfte parallel zum Weiterbildungsmarkt

* Ressource für mittelständische Nachfolgerreifung

* Potentieller Impactfaktor für alle human development orientierten Wissenschaftsdisziplinen

* Extremer potentieller Impactfaktor für Massenlenkungen

* Entspiritualisierungen / Entfernung von Religionsresten

Dabei werden folgende Einsatzfelder besonders angesprochen:

* Organisationsentwicklung

* Verhandlungen in wirtschaftlichen und politischen Kontexten

* Work-/Lifebalance

* Unternehmensführung, Personalführung/Teambuilding, Familie/Erziehung

* Fremdeinschätzung / Selbsteinschätzung

* Selbst-/Unternehmensmarketing

* Manipulationsbemühen

* “Ziel”-findungen

* Kommunikationsanpassungen

* “Realitätssinn”

* Charisma

* Raum der nicht organisch bedingten Neurosen

Egal ob Manager, Unternehmer oder Privatperson, im beruflichen, wie im privaten Leben, ist unser Erfolg die Summe unserer getroffenen Entscheidungen.

Wissensaktivierung® bereitet den Weg für ein erfolgreiches Leben durch nüchternes Verstehen.

Bucherscheinung: Wissensaktivierung – Neue Denkwege (Deutsch) Taschenbuch – 9. Februar 2017 – https://www.amazon.de/Wissensaktivierung-Neue-Denkwege-Armin-R%C3%BCtten/dp/3743193426



Kontakt:

Armin Rütten

Ennenbachstraße 17

51674 Wiehl

Deutschland

Tel.: +49 152 33 56 12 70

E-Mail: armin.ruetten@Wissensaktivierung.de

Website: https://wissensaktivierung.de

