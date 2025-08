Knuspr startet Spendenaktion „Wir machen die Schultüte voll!“ zugunsten der Stiftung Waisenhaus Frankfurt

Frankfurt, 6. August 2025 – Der Schulstart in Hessen steht bevor – für viele Familien eine Zeit der Vorfreude, für andere jedoch eine finanzielle Herausforderung. Deshalb ruft der Online-Supermarkt Knuspr seine Kund:innen im Rhein-Main-Gebiet zur Spendenaktion „Wir machen die Schultüte voll!“ auf. Ziel ist es, bis zum 11. August 50 Kinder aus der ambulanten Förderung der Stiftung Waisenhaus Frankfurt mit Schulmaterialien, gesunden Snacks und kleinen Aufmerksamkeiten für den Schulstart zu unterstützen – damit sie mit Freude und Zuversicht ins neue Schuljahr starten können.

Knuspr-Kund:innen können ab sofort und bis zum 11. August 2025 im Webshop oder in der App über die „Online Gutschein“-Funktion mit wenigen Klicks spenden. Zur Auswahl stehen Beträge von 5, 15, 30 oder 50 Euro. Die gesammelten Spenden werden zu 100 % in Form von Knuspr-Gutscheinen an die Stiftung Waisenhaus Frankfurt weitergeleitet und für die Ausstattung der Schultüten verwendet. Das Spendenziel liegt bei mindestens 2.500 Euro. Sollte die Summe nicht erreicht werden, stockt Knuspr die Differenz auf.

Die Kinder in der ambulanten Förderung der Stiftung Waisenhaus wachsen in einkommensschwachen Ein-Eltern-Familien auf. Die Stiftung bietet diesen Familien individuelle Unterstützung, um die Chancen auf eine verbesserte Lebensperspektive zu steigern – darunter sozialpädagogische Beratung bei persönlichen Problemen oder Krisensituationen, Hilfe bei Alltagsfragen sowie Förderung in Bildung, musischen und kulturellen Bereichen. Die ambulante Förderung richtet sich an Kinder ab fünf Jahren, Jugendliche und junge Erwachsene, die in Frankfurt am Main leben.

Zur Spendenaktion: www.knuspr.de/gutschein-kaufen

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel in nur drei Stunden direkt an die Haustür. Mit einem Fokus auf Regionalität umfasst das Sortiment Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Backwaren sowie Produkte des täglichen Bedarfs – von Baby- und Tierartikeln bis hin zu Apothekenprodukten. Dabei setzt Knuspr auf Frische und hat es sich zur Aufgabe gemacht, regionale Landwirt:innen, kleine Betriebe und Hofläden zu unterstützen, indem über drei Viertel der Produkte direkt von Hersteller:innen bezogen werden, ohne Umwege über Großhändler. Aktuell beliefert Knuspr den Großraum München, das Rhein-Main-Gebiet und den Großraum Berlin.

