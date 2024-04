Kommunikation über Transaktionen: individuell, wirtschaftlich, sicher und nachhaltig

Whitepaper von Paragon DACH & CEE zum Document Output

Schwandorf, 24. April 2024 – Erstellung und Versand von Informationen über Transaktionen heißt im Fachjargon Document Output oder Transaktionsdruck. Die Bandbreite reicht von Verträgen und Kontoauszügen über Rechnungen und Lieferscheine bis zu neuen Angeboten. Der Document Output einer deutschen Großbank, Versicherung oder eines Energiekonzerns erreicht schnell einen zwei- bis dreistelligen Millionenbereich im Jahr. Wie Unternehmen die damit verbundenen Herausforderungen bewältigen können, darüber informiert das neue Whitepaper „Die Geschäftspost erledigen die Profis – Next-Level Document Output: sicher, nachhaltig, individuell & wirtschaftlich“ von Paragon, Experte für Print- und Digitallösungen zur Optimierung von Geschäftsprozessen und der Interaktion mit Kunden.

Konsumenten erwarten heute eine individuelle und schnelle Kommunikation mit den von ihnen ausgewählten Geschäftspartnern – und ein gewisses Kundenerlebnis auf allen Kanälen. Auch im Document Output sehen Unternehmen sich damit konfrontiert. Andererseits zwingen sie steigende Kosten und Wettbewerbsdruck zur Prozessoptimierung und Effizienzsteigerung. Überdies müssen Unternehmen Wege einer möglichst umweltschonenden Kommunikation finden, regulatorische Anforderungen erfüllen und jederzeit die Sicherheit sensibler Daten gewährleisten. Und das alles zusätzlich zu ihrem Kerngeschäft.

Zwischen Kundenerlebnis und Kostendruck

Diesem Spannungsfeld widmet sich das Whitepaper „Die Geschäftspost erledigen die Profis – Next-Level Document Output: sicher, nachhaltig, individuell & wirtschaftlich“ von Paragon. Es analysiert die Herausforderungen zwischen Kundenerlebnis und Kostendruck und stellt übersichtlich dar, worauf es bei der sicheren und regelkonformen Auslagerung dieser Aufgaben ankommt – von der Tarifoptimierung beim Porto und Adressbereinigung/Adressqualität über Regulatorik und Backup im IT-Ernstfall bis Nachhaltigkeit. Im nächsten Schritt zeigt es, welche Vorteile die Zusammenarbeit mit einem Experten haben kann – Stichworte sind hier: Zeit, Kosten und Ressourcen sparen; verlässliche Prozesse; Transparenz; IT-Sicherheit; Business Continuity Management; zertifizierte Qualitätsstandards und ein Mehr-Standortkonzept für kurze Wege zum Empfänger.

Das Whitepaper „Die Geschäftspost erledigen die Profis – Next-Level Document Output: sicher, nachhaltig, individuell & wirtschaftlich“ von Paragon kann kostenlos über diesen Link heruntergeladen werden: https://www.paragon.world/de/next-level-document-output

Paragon DACH & CEE ist ein führender Dienstleister für effiziente und sichere Print- und Digitallösungen. Paragon transformiert Geschäftsprozesse so, dass Unternehmen die Interaktion mit ihren Kunden und damit auch ihren Markterfolg nachhaltig verbessern können. Die Lösungen entstehen aus der langjährigen Erfahrung der Paragon-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in Kombination mit den neuesten Innovationen in Technologie und Datenmanagement. Ein besonderes Augenmerk legt das Unternehmen dabei auf die CO2-Reduktion – festgehalten unter anderem im seit 2020/2021 jährlich erstellten Nachhaltigkeitsbericht.

In sieben zentralen Geschäftsbereichen unterstützt Paragon seine Kunden: Consulting & Agency, Customer Communications, Lead Supply, Business Process Outsourcing, Workplace Solutions, Fulfilment Solutions und Print Solutions. Mehr als 1.200 Kolleginnen und Kollegen arbeiten an elf Standorten in Deutschland, Tschechien, Polen und Schweden. Paragon DACH & CEE gehört zur internationalen Grenadier Holdings: Mit rund 1,6 Milliarden Euro Jahresumsatz in 30 Ländern und mehr als 10.000 Mitarbeitenden ist sie Marktführer mit den Leistungen ihrer Unternehmen. Innerhalb dieses Kompetenznetzwerks bietet Paragon DACH & CEE seinen Kunden umfassende und internationale Expertise.

Firmenkontakt

Paragon DACH & CEE

Sabine Jensch

Gutenbergstraße 3-5

92421 Schwandorf

09431 620-196



http://www.paragon.world/de

Pressekontakt

rfw. kommunikation

Beate Kramp

Poststraße 9

64293 Darmstadt

06151 399015



https://rfw-kom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.