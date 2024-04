Kölner Eventagentur: Offizieller Partner der Wolkenburg

Eine Partnerschaft für unvergessliche Teambuilding-Events in Köln

Ellen Kamrad, Eventplanerin aus Köln und Inhaberin der renommierten Agentur Menschen – Emotionen – Erlebnisse (MEE), ist seit Mitte 2023 offizielle Partnerin der Eventlocation Wolkenburg Köln im Bereich Teambuilding-Events. Diese spannende Kooperation verspricht eine einzigartige Kombination aus professioneller Organisation und dem reizvollen Ambiente der historischen Wolkenburg.

Die Erfahrung und Expertise von Ellen Kamrad Menschen – Emotionen – Erlebnisse

Mit fast zwei Jahrzehnt Erfahrung in der Planung und Durchführung verschiedenster Events verfügt Ellen Kamrad über eine beeindruckende Expertise. Ihre Leidenschaft für kreative Konzepte und ihr Engagement für unvergessliche Erlebnisse haben bereits zahlreiche Kunden begeistert. Der Event Profi versteht es, die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erkennen und maßgeschneiderte Veranstaltungen zu entwickeln, die ihre Erwartungen übertreffen. Dabei legt sie großen Wert auf innovative Ideen und einzigartige Konzepte, die den Teilnehmern nachhaltige Erfahrungen bieten. .

Durch ihre langjährige Zusammenarbeit mit der Wolkenburg und ihre bewährten Konzepte wurde Ellen Kamrad von den Verantwortlichen als ideale Partnerin für Teambuilding-Events ausgewählt. Diese enge Partnerschaft ermöglicht es ihr, ihre kreativen Ideen nun auch in der einzigartigen Atmosphäre der Wolkenburg umzusetzen. Die Kunden der Wolkenburg profitieren von der umfassenden Erfahrung und ihrem breiten Netzwerk an Partnern und Dienstleistern in der Eventbranche. Gemeinsam schaffen sie unvergessliche Teambuilding Events, die nicht nur unterhalten, sondern auch zur Stärkung von Teams beitragen. Durch eine professionelle Herangehensweise und die kreative Denkweise gelingt es Ihrem Team, Events zu gestalten, die nachhaltig positive Erinnerungen hinterlassen und die Zusammenarbeit im Team fördern. Kamrad freut sich über die Möglichkeit, ihre bewährten Konzepte und Ideen nun auch für die Wolkenburg umsetzen zu können. „Dabei ist zu beachten, dass meine Angebote ausschließlich auf B2B-Veranstaltungen zugeschnitten sind und Hochzeiten nicht in mein Repertoire fallen“, betont sie.

Die Wolkenburg Eventlocation in Köln: Ein historisches Juwel

Die Wolkenburg ist eine historische und denkmalgeschützte Location im Herzen von Köln. Mit ihrer imposanten Architektur und ihrem reichen kulturellen Erbe bietet sie den idealen Rahmen für verschiedenste Veranstaltungen. Von Galas, Firmenjubiläen, Konferenzen oder andere Firmenevents bis hin zu Teambuilding-Workshops – die Wolkenburg überzeugt mit ihrem einzigartigen Charme und ihrer Vielseitigkeit. Die Kunden haben die Wahl zwischen verschiedenen Räumlichkeiten, darunter der imposante historische Festsaal, der Raum Amadeus mit dem Ambiente eines gediegenen Clubs, oder der Raum Alexiana mit der Gartenterrasse in sonniger Südwestlage, der Raum Margaux der dich fast wie in einem Schloss an der Loire empfängt, und der wundervolle malerische Innenhof. Das hauseigene Küchenteam verwöhnt die Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten und sorgt für das leibliche Wohl während der Veranstaltungen. Dank der einmaligen Atmosphäre der Wolkenburg, dem wundervollen Team vor Ort, werden eure Team Events zu unvergesslichen Erlebnissen, die jedem noch lange in Erinnerung bleiben. Es ist einfach ein wundervolles Miteinander so Kamrad.

Mit ihrer Eventagentur Menschen – Emotionen – Erlebnisse bietet die Kölnerin Ellen Kamrad individuelle Veranstaltungskonzepte für jeden Anlass. Als Full-Service-Agentur erstreckt sich das Portfolio von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen europaweit.

Ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design versteht sich die Diplom-Eventmanagerin Ellen Kamrad als Partnerin an Ihrer Seite. Professionell und kreativ organisiert Ellen Kamrad sowohl Seminare, Tagungen und Konferenzen als auch Großveranstaltungen wie Galaabende, Jubiläen und Mitarbeiterevents. Dabei zählt auch die Vermittlung von Eventdienstleistern und Künstlern zu ihrem Portfolio.

Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Veranstaltungs- und Eventbranche gestaltet Ellen Kamrad Veranstaltungen zu nachhaltig wirkenden Events. Zahlreiche nationale und internationale Unternehmen aller Branchen setzten dabei bereits auf die Umsetzung und Inszenierungen der Kölner Eventmanagerin.

