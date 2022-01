Lernen Sie in entspannter Freizeitatmosphäre, Gespräche konstruktiv und erfolgreich zu gestalten

In nahezu allen beruflichen Bereichen gehört die Kommunikation zum Arbeitsalltag. Doch nicht immer werden Gespräche erfolgreich und konstruktiv geführt. Im Gegenteil: Wo Menschen miteinander zu tun haben und eng zusammenarbeiten, kann es zu Konflikten kommen.

Das haben auch Sie bereits erlebt und deswegen an einem Kommunikationsseminar teilgenommen? Doch mussten Sie feststellen, dass sich leider auch nach dem Seminar nichts geändert hat?

Dann freuen Sie sich auf ein neuartiges Konzept: Kommunikationstraining auf dem Segelboot!

Auch in 2022 starten wir mit diesem beliebten Konzept wieder durch und legen zu verschiedenen Zeiten mit verschiedenen Traditionsseglern ab: Seminare auf dem Segelboot.

In diesem Seminar lernen Sie Ihr eigenes Kommunikationsverhalten kennen, zu analysieren und Ihren Standpunkt klar zu äußeren, ohne dabei andere zu verletzten. Dabei erhalten Sie Gelegenheit, das Gelernte gleich in der Praxis anzuwenden und die Seminarinhalte mit der entspannten Freizeitatmosphäre beim Segeln zu verbinden.

Das Seminar auf einem Schiff ist dabei etwas Besonderes und fordert jeden Teilnehmer auf eine ganz eigene Art heraus. Oft schon sind innerhalb einer Woche aus wildfremden Menschen tiefe und ehrliche Begegnungen entstanden, die so nie in einem Seminarraum möglich gewesen wären. Gerade durch diese inneren Berührungen sind tiefgreifende Veränderungen im Kommunikationsverhalten möglich.

Doch warum ist diese Situation nun so besonders? Es liegt nicht alleine daran, dass die Schulbank gegen die Planken eines Segelboot getauscht werden. Der Grund dafür liegt darin, dass Sie, Ihre Mit-Teilnehmer*innen und Ihr*e Dozent*in die Amazone selbst segeln werden! Nach einer Einweisung werden die Manöver auf offener See gemeinsam gemeistert. Dabei lernen Sie ganz natürlich Ihre eigene Kommunikation kennen.

Außerdem leben Sie in dieser Woche auf engstem Raum mit den anderen Seminarteilnehmer*innen und dem Dozenten zusammen. Da die Amazone nur eine 9-Bett- und eine 6-Bett-Koje besitzt, können wir nicht versprechen, Männer und Frauen getrennt unterzubringen. Das Frühstück und das Abendessen werden ebenfalls von der Gruppe gemeinsam vor- und zubereitet, wobei Sie sich täglich abwechseln. Sie sehen: Es gibt genug Gelegenheiten, das im Unterricht erlernte gleich in der Praxis anzuwenden!

Ihr besonderer Vorteil dieser Intensivausbildung an Bord der Amazone:

– Sie lernen, Ihr eigenes Kommunikationsverhalten kennen und zu analysieren

– Sie lernen, durch Ihre Ehrlichkeit, Echtheit und Natürlichkeit überzeugend zu kommunizieren

– Sie lernen, durch Ihren Ausdruck bei den Anderen einen Eindruck zu hinterlassen

– Sie lernen, warum sogenannte Weichmacher das Kommunikationsklima verschlechtern

– Sie lernen, Ihren Standpunkt klar zu äußern, ohne Angst haben zu müssen, den Anderen zu verletzen

– Sie lernen, wie Sie mit kleinen Kommunikationskorrekturen Ihre Beziehungen glücklicher und zufriedener gestalten können.

Und falls Sie noch nie gesegelt sind: Keine Angst! Bevor wir in See stechen, erhalten wir natürlich eine ausführliche Einweisung!

Das Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation (B.I.E.K.) ist ein zertifiziertes Ausbildungsinstitut im Bereich der Entspannungstechniken, Stress Prophylaxe und des Betrieblichen Gesundheitswesens. Leiterin ist Silvia Duske (Dipl. soz.Arb., Management Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie). Das Institut ist bekannt geworden durch die sehr praxisnahen Ausbildungsgänge für Entspannungstherapeuten. Es bietet ein umfangreiches Programm von Ausbildungen für Selbständige im Bereich der Prävention sowie für Mitarbeiter von Unternehmen, öffentlichen Institutionen und Verwaltungen im Bereich der Stressprävention. Das Unternehmen wurde im Juli 2015 nach ISO 9001 und AZAV zertifiziert.

