Die Storytelling Trends 2022

Agentur CMM veröffentlicht 80-seitiges Whitepaper

Mit dem Start in ein neues Geschäftsjahr veröffentlichte die Kommunikationsagentur CMM – das Powerhouse für Storytelling – einen umfassenden Report über die aktuellsten Storytelling Trends. Die Lektüre ist genau das Richtige für alle Unternehmer*innen sowie Menschen in Marketing-, Vertriebs- und Kommunikationsabteilungen, die 2022 an ihrem Kommunikationsauftritt schleifen wollen. Das Whitepaper steht kostenlos zum Download zur Verfügung unter: www.cmm.at/whitepaper

2022 wirksam und sinnstiftend kommunizieren

Das Team rund um CEO Jürgen Mellak fasst zusammen: “Wir haben uns in den letzten Monaten intensiv mit den wichtigsten Trends und Entwicklungen im professionellen Storytelling beschäftigt. Das Ergebnis ist ein 80-seitiges Whitepaper mit den entscheidenden Storytelling-Trends für 2022.”

Unternehmen bauen auf Storytelling

Bemerkenswert: Storytelling wird größer gedacht als jemals zuvor. Wer in der heutigen Zeit durch Unternehmenskommunikation Relevanz erzielen und sich vom Mitbewerb abheben möchte, steht immer größeren Herausforderungen gegenüber. Insbesondere über digitale Kanäle ist es zunehmend schwieriger, die Aufmerksamkeit der richtigen Zielgruppen für sich zu gewinnen.

So ist pointierte Kommunikation durch Storytelling 2022 wichtiger denn je und zunehmend mehr Unternehmen beginnen Stories in ihrer Kommunikation zu implementieren.

Das umfassende Whitepaper beschreibt über 80 Seiten hinweg die – aus Sicht der Agentur CMM – zehn größten Storytelling Trends, deren Relevanz für Unternehmen, aktuelle Fallbeispiele sowie wichtige Tipps und Tricks zu ihrer Umsetzung.

Dabei werden Themen wie Data-driven Storytelling, Podcasts, Micro-Stories, Künstliche Intelligenz in der Content-Entwicklung uvm. analysiert. Die Inhalte sind jeweils so aufbereitet, dass Unternehmer*innen wie auch Kommunikationsfachkräfte ihr Wissen vertiefen und direkt in die Arbeit einfließen lassen können.

Stories sind die Zukunft

Eines kann jetzt schon gesagt werden: Viele Unternehmen werden heuer ihre Storytelling-Skills optimieren und Unternehmensinhalte, Produkte sowie Marken noch stärker über Story-Botschaften vermitteln. Eben darauf hat sich die Agentur CMM spezialisiert. Sie unterstützt Unternehmen auf ihrem Weg hin zu einem erfolgreichen, zielgerichteten Storytelling.

CMM – das Powerhouse für Storytelling

Bereits seit der Gründung im Jahr 2000 spezialisiert sich die Kommunikationsagentur CMM auf Storytelling. Jede ihrer Leistungen ist auf die Effizienz des Story-Prozesses hin getrimmt.

So erzählen Jürgen Mellak, Christian Mörth und ihr Team aus Storytelling-Expert*innen seit über 21 Jahren erfolgreich die Geschichten ihrer Kund*innen – visuell, inhaltlich wie auch in Bezug auf Sales. Die vielfältigen Projekte und namhaften Kund*innen sprechen für sich. Hier werden Botschaften zu Story-Kommunikation verdichtet.

Ein Teil ihrer Storytelling-Expertise steckt in dem neuen Whitepaper – kostenlos zu downloaden unter: www.cmm.at/whitepaper

In mittlerweile zwei Jahrzehnten entstanden in der Agentur CMM bereits eine Vielzahl an erfolgreichen und preisgekrönten Kampagnen, Markenentwicklungen sowie Positionierungs- und Kommunikationsprojekten. Bereits sehr früh wurde dem digitalen Zeitalter Rechnung getragen, Units wie Social Media, Content Marketing oder Digital etabliert und ausgebaut. Heute besteht das 18-köpfige Team aus Expert*innen aus allen relevanten Kommunikationsdisziplinen, die interdisziplinär für namhafte Klient*innen arbeiten und Tag für Tag spannende Geschichten erzählen.

