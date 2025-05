Kooperation zwischen Deutschem Textilreinigungs-Verband und Bundesverband Betriebliche Mobilität

Gemeinsame Projekte / Mobilität, Nachhaltigkeit und effiziente Transportlösungen fördern / Wissen und Erfahrung austauschen / Mitgliedsunternehmen beider Verbände sollen profitieren

Bonn/Mannheim, im Mai 2025. Die Gremien des Deutschen Textilreinigungs-Verbandes (DTV) und des Bundesverband Betriebliche Mobilität (BBM) haben beschlossen, die Zusammenarbeit zu intensivieren. Ziel ist es, durch die Kooperation die Mitgliedsunternehmen beider Verbände zu stärken.

Mobilität und Logistik spielen in der Textil-Dienstleistungsbranche eine zentrale Rolle. „Wir versprechen uns von der Zusammenarbeit, dass unsere Mitgliedsbetriebe durch das Know-how und die Angebote des Mobilitätsverbandes unterstützt werden und das intensiv nutzen können, beispielsweise durch die Teilnahme an Schulungen und Veranstaltungen in den Bereichen Mobilität, Nachhaltigkeit und effiziente Transportlösungen“, unterstreicht Beate Schäfer, die Präsidentin des DTV. Strategisches Mobilitätsmanagement ist ein sehr wichtiges Thema. Beide Verbände sind sich einig, durch diese Kooperation Wissen und Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame Projekte zu fördern. „Wir erweitern unser gemeinsames Netzwerk und stärken die Mitgliedsunternehmen beider Verbände, denn wir erweitern das Themenspektrum und die inhaltliche Kompetenz um weitere relevante Aspekte und ermöglichen den Zugang zu den jeweiligen Mitgliederleistungen“, sagt Axel Schäfer, Vorstandsmitglied und Geschäftsführer des BBM. Die Vereinbarung tritt ab sofort in Kraft.

Der DTV ist der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband der deutschen Textil-Dienstleistungsbranche und vertritt Unternehmen von traditionellen Textil-Reinigungen bis hin zu industriellen Textil-Dienstleistern unterschiedlicher Größe und Betriebsform.

Der BBM ist Deutschlands größtes Netzwerk mit Fokus auf betriebliche Mobilität. Der Verband vertritt die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen und bietet Qualifikation, Information, Beratung und Vernetzung für Unternehmen, für die die Themen Mobilität und Fuhrpark bedeutende Faktoren sind.

Der Bundesverband Betriebliche Mobilität wurde im Oktober 2010 als Bundesverband Fuhrparkmanagement und Initiative von Fuhrparkverantwortlichen gegründet. Themenschwerpunkte des Verbandes sind alle Aspekte der nachhaltigen betrieblichen Mitarbeiter-Mobilität. Mit rund 650 Mitgliedsunternehmen ist der Verband das größte Netzwerk rund um diese Themen. Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder und stellt seine Expertise bereit. Der BBM ist Mitbegründer und Mitglied der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe.

Vorstandsmitglieder des Verbandes sind Marc-Oliver Prinzing (Vorsitzender), Heinrich Coenen (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Berliner Verkehrsbetriebe BVG), Dieter Grün (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Netze), Melanie Schmahl (stv. Vorsitzende, Leiterin Fleetmanagement und Passenger Transport, Boehringer Ingelheim), Axel Schäfer (Geschäftsführer und Vorstandsmitglied). Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Mannheim.

Firmenkontakt

Bundesverband Betriebliche Mobilität e. V.

Axel Schäfer

Am Oberen Luisenpark 22

68165 Mannheim

0621-76 21 63 53



https://www.mobilitaetsverband.de

