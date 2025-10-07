KRANKENSCHWESTER HEILBRONN: KLINIKUM AM WEISSENHOF

Pflege ist nicht nur Handgriff und Routine, sondern Beziehung, Vertrauen und echte Nähe. In der Psychiatrie geht es genau darum – Menschen in schwierigen Lebensphasen Halt zu geben und sie auf ihrem Weg zurück in den Alltag zu begleiten.

Wenn Sie nicht einfach in der Pflege „arbeiten“, sondern tatsächlich auch wirken wollen, sind Sie bei uns richtig.

Das Klinikum am Weissenhof bietet Ihnen ein Umfeld, in dem Professionalität und Menschlichkeit Hand in Hand gehen – und in dem Sie nicht nur Ihre Patientinnen und Patienten stärken, sondern auch selbst gestärkt werden.

Alle Fakten zu uns als Arbeitgeber und spannende Einblicke in Ihren neuen Job als Krankenpfleger oder Krankenschwester in Heilbronn erwarten Sie auf unserem Karriereportal unter www.mein-weissenhof.de, das Wichtigste davon erfahren Sie im Folgenden:

Das sind wir

Als eine der führenden Fachkliniken für Psychiatrie in Baden-Württemberg sind wir mit sieben Standorten in der Region Heilbronn-Franken fest verankert. Rund 1.850 Mitarbeitende kümmern sich jedes Jahr um mehr als 17.000 Patientinnen und Patienten – stationär, teilstationär und ambulant.

Wir sind überzeugt: Wer bei uns arbeitet, soll nicht nur Teil eines starken Teams sein, sondern auch langfristig zufrieden bleiben.

Was uns wichtig ist

Damit Sie Ihre Arbeit langfristig mit Freude und Energie ausüben können, schaffen wir Rahmenbedingungen, die Ihre Bedürfnisse ernst nehmen und Ihnen echte Entlastung bieten:

Wir setzen auf eine gesunde Balance, bieten flexible Arbeitszeiten, die sich an Ihrem Leben orientieren, und ermöglichen Ihnen so, Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen. Gleichzeitig handeln wir nachhaltig: Mit unserem „Grünen Kompass“ gehen wir bewusst und verantwortungsvoll mit Ressourcen um.

Und wir unterstützen Ihr Weiterkommen: Ob interne Fortbildungen oder ein berufsbegleitendes Studium – bei uns haben Sie Raum, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln.

Was uns auszeichnet

Unsere Qualität und Unternehmenskultur sind nicht nur leere Worte – sie werden regelmäßig bestätigt und ausgezeichnet:

Wir legen Wert auf Qualität und eine mitarbeiterfreundliche Kultur, die regelmäßig anerkannt wird: Unser Klinikum ist KTQ-zertifiziert, wurde wiederholt als „Great Place to Work“ ausgezeichnet, trägt das „audit berufundfamilie“ und ist Mitglied der WIN-Charta.

Was Sie davon haben

Damit Sie sich bei uns wohlfühlen und Ihre Arbeit bestmöglich entfalten können, profitieren Sie als Teil unseres Teams von zahlreichen Vorteilen:

Bei uns profitieren Sie von attraktiver Vergütung inklusive zusätzlicher Leistungen, einem respektvollen Miteinander und kurzen Entscheidungswegen. Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen – deshalb unterstützen wir Sie mit unserem betrieblichen Gesundheitsmanagement.

Sie arbeiten in naturnaher Umgebung mit moderner Ausstattung und haben die Möglichkeit, sich über ein berufsbegleitendes Bachelorstudium Pflege (B.A.) an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg fachlich weiterzuentwickeln. Und das ist längst nicht alles – viele weitere Vorteile warten auf Sie.

Jetzt durchstarten – Ihre neue Herausforderung wartet!

Sie möchten aktiv gestalten und Ihre Karriere in der Psychiatrie voranbringen? Dann werfen Sie einen Blick auf unsere aktuellen Stellenangebote für Krankenpfleger und Krankenschwestern in Heilbronn.

Keine passende Position dabei? Kein Problem – wir freuen uns auch über Ihre Initiativbewerbung.

Werden Sie Teil unseres Teams und erleben Sie, wie erfüllend Arbeit in der psychiatrischen Pflege sein kann. Wir können es kaum erwarten, Sie kennenzulernen!

