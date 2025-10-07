STELLENANGEBOTE PSYCHIATRIE: KLINIKUM AM WEISSENHOF

Wer in der Psychiatrie arbeitet, verändert Leben – das der Patientinnen und Patienten ebenso wie das eigene.

Aber einfach „arbeiten“ reicht Ihnen nicht: Sie möchten einen Job, der fachlich exzellent und menschlich wertschätzend ist sowie gleichzeitig gute Perspektiven für die Zukunft bietet? Dann sind Sie bei uns richtig.

Wir, das Klinikum am Weissenhof, bieten Ihnen alles, was Sie für Ihr berufliches Weiterkommen und Ihre Work-Life-Balance brauchen. Egal, ob Sie aus der Medizin, der Psychologie, der Pflege oder der Therapie kommen: Unsere Stellenangebote Psychiatrie eröffnen Ihnen vielfältige Möglichkeiten, Ihren Weg bei uns zu gestalten.

Sie möchten mehr über uns und über unser Angebot erfahren? Ausführliche Informationen finden Sie unter www.mein-weissenhof.de, das Wichtigste davon im Folgenden:

Wer wir sind

Mit sieben Standorten in der Region Heilbronn-Franken gehören wir zu den führenden Fachkliniken für Psychiatrie in Baden-Württemberg. Unsere Teams arbeiten in den Bereichen Allgemeine Psychiatrie, Alterspsychiatrie, Forensische Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Suchttherapie.

Jährlich versorgen rund 1.850 Mitarbeitende mehr als 17.000 Patientinnen und Patienten – stationär, teilstationär, ambulant oder in stationsäquivalenter Behandlung (StäB). Unsere Standorte in Weinsberg, Schwäbisch Hall, Heilbronn, Künzelsau, Brackenheim, Winnenden und Ludwigsburg sichern eine wohnortnahe Versorgung.

Ihre Vorteile bei uns

Unsere Stellenangebote Psychiatrie richten sich an Fachkräfte aus Medizin, Psychologie, Pflege und Therapie. Wer bei uns einsteigt, profitiert von flexiblen Arbeitszeitmodellen, die sich an die jeweilige Lebensphase anpassen – ob Jobsharing, Teilzeit oder andere individuelle Lösungen. Darüber hinaus legen wir großen Wert auf Familienfreundlichkeit: Mit unserer eigenen Kinderbetreuung unterstützen wir Sie zuverlässig dabei, Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen.

Auch in finanzieller Hinsicht können Sie sich auf uns verlassen: Neben einer attraktiven Vergütung bieten wir eine betriebliche Altersvorsorge, verschiedene Gesundheitsprogramme sowie Extras wie ein Jobticket. Und nicht zuletzt: Wir eröffnen Ihnen vielfältige Karrierewege. Durch unsere breit gefächerten Fort- und Weiterbildungsangebote können Sie Ihr Fachwissen kontinuierlich erweitern und Ihre berufliche Entwicklung aktiv gestalten.

Was uns wichtig ist

Wir wollen ein Arbeitgeber sein, bei dem Menschen nicht nur starten, sondern bleiben. Deshalb legen wir Wert auf Qualität, Offenheit und ein Arbeitsklima, in dem Sie sich langfristig wohlfühlen können.

Das belegen Auszeichnungen wie das KTQ-Zertifikat, das Siegel „audit berufundfamilie“ oder die wiederholte Ernennung zu einem „Great Place to Work“. Gleichzeitig übernehmen wir Verantwortung über den Klinikalltag hinaus: Als Mitglied der WIN-Charta verfolgen wir eine klare Nachhaltigkeitsstrategie. Mit Projekten wie KLIK Green setzen wir uns aktiv für Klimaschutz, Energieeffizienz und den schonenden Umgang mit Ressourcen ein.

Ihr nächster Schritt

Sie möchten in einem modernen, zukunftsorientierten Umfeld arbeiten? Dann entdecken Sie jetzt unsere aktuellen Stellenangebote Psychiatrie oder senden Sie uns Ihre Initiativbewerbung. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und mit Ihnen gemeinsam die Zukunft der psychiatrischen Versorgung zu gestalten.

