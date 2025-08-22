Kreativität trifft KI bei besonderem Auszubildendenprojekt

Merchinger Mediengruppe unterstützt Ferienprogramm in der Gemeinde

Verschiedene Berufe ausprobieren, die eigene Kreativität ausleben und mehr über Demokratie lernen – das waren die Ziele der MiniStadt Merching, die im Rahmen des Ferienprogramms vom 4. bis 8. August ihre Türen für Kinder zwischen acht und 14 Jahren öffnete. Die Merchinger FORUM MEDIA GROUP unterstützte das vom Kreisjugendring Aichach-Friedberg initiierte Projekt mit einem Angebot rund um die kreative Nutzung von KI. Darüber hinaus subventionierte die Mediengruppe das im Rahmen des Ferienprogramms angebotene Freilichtkino mit einem Geldbeitrag.

Kreativer Beitrag der Auszubildendengruppe

Die MiniStadt ließ Kinder in den Alltag als Erwachsene hineinschnuppern: Nach der Anmeldung beim „Arbeitsamt“ konnten die teilnehmenden Kinder als Bürgermeister:in, Polizist:in, Bäcker:in oder in vielen weiteren Rollen Verantwortung übernehmen. Darüber hinaus gab es viele kreative Angebote, bei denen verschiedene Produkte erstellt wurden. Für ihren Arbeitseinsatz erhielten die Kinder den „Merching-Taler“, die eigene MiniStadt-Währung, die für Snacks, Getränke sowie viele Angebote und vor Ort erstellten Produkte genutzt werden konnte. Im Zentrum des Projektes standen das Erleben von Mitbestimmung, das Stärken sozialer Kompetenzen und das Entwickeln eines Verständnisses für gesellschaftliche Zusammenhänge.

Ein Höhepunkt war der Beitrag von FORUM: Die Gruppe der Auszubildenden und Studierenden war von Montag bis Donnerstag dabei und begleitete die Kinder bei einer kreativen Station, an der sie mithilfe der eigenentwickelten KI „FORUM ArtPlus“ eigene Motive – etwa Cartoon-Charaktere, Tiere oder Autos – digital erstellen konnten. Dafür rüstete Forum ein Klassenzimmer mit sieben Laptops und einem Drucker auf. Nach einer Einführung und unterstützt durch Handouts wurden die Bilder auf Transferfolie aufgebracht und auf Stoffmäppchen gebügelt, die anschließend im MiniStadt-Shop gegen verdiente „Merching-Taler“ erworben werden konnten.

Positives Feedback

Die Resonanz war durchweg positiv, viele Kinder wollten am nächsten Tag direkt wieder teilnehmen. Daniela Krauss, Personalleitung der FORUM VERLAG HERKERT GMBH und Ausbildungsleitung, war für die Koordination des Projekts verantwortlich und freute sich über das gute Gelingen: „Das Projekt hat wieder einmal deutlich gezeigt, was für ein starkes und engagiertes Team wir aktuell in der Azubi-/Studi-Gruppe sind. Die Zusammenarbeit war nicht nur effektiv, sondern auch geprägt von gegenseitiger Unterstützung, Eigeninitiative und einem tollen Miteinander.“ Auch die Auszubildenden und Studierenden vom Standort Merching waren von der gelungen Abwechslung vom Ausbildungsalltag begeistert. Die Arbeit mit den Kindern machte allen sichtlich Spaß und auf die tollen Ergebnisse waren alle Beteiligten stolz.

Weitere Unterstützung des Ferienprogramms

Auch über die MiniStadt hinaus unterstützte FORUM das Ferienprogramm der Heimatgemeinde Merching: Am Freitag, den 8.8., und Samstag, den 9.8., fand im Schulhof Merching ein Open-Air-Kino statt, das unsere Unternehmensgruppe mit 350 EUR bezuschusste. Davon konnte ein Teil der teuren Filmlizenzen und GEMA-Gebühren übernommen werden. Auch das Freilichtkino kam bei den Merchinger Kinder und Jugendlichen sehr gut an.

Die FORUM MEDIA GROUP ist eine international tätige Mediengruppe mit Sitz im bayerischen Merching. Die Gruppe beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeitende in Europa, Asien, Nordamerika und Australien. Der Fokus des 1988 gegründeten Unternehmens liegt auf der Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen für Geschäftskunden, beruflicher Fort- und Weiterbildung sowie maßgeschneiderten Lösungen. Am Standort Merching, wo neben der Holding auch die Tochtergesellschaften FORUM VERLAG HERKERT GMBH, FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH und die FORUM train & sail beheimatet sind, bietet die Gruppe verschiedene Ausbildungsberufe u. a. in den Bereichen Informatik, E-Commerce oder Medien sowie mehrere duale Studiengänge an. Weitere Informationen unter: www.forum-media.com

