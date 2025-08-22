Produktivität steigern – Sicherheit bewahren

Wie KRAUSE-Systemlösungen Fertigungsprozesse optimieren und Arbeitsplätze sicherer machen

In der modernen Industrieproduktion zählt jede Sekunde. Produktionsumgebungen werden komplexer, Prozesse werden dichter getaktet und die Anforderungen an Sicherheit und Flexibilität steigen stetig. Wer bestehen will, muss nicht nur Maschinen am Laufen halten, sondern auch den Zugang zu ihnen effizient und sicher gestalten. Hier setzen die Systemlösungen von KRAUSE an. Ob standardisierte Systeme oder maßgeschneiderte Sonderkonstruktionen – sie alle verbessern die Zugänglichkeit, verkürzen Wege und steigern die Produktivität bei höchster Sicherheit.

Standardisierte Systeme: Modularer Weg zur Effizienz

Mit einem breiten Portfolio an stationären und mobilen Überstiegen, Treppen, Plattformtreppen und Zugängen bietet KRAUSE eine solide Basis für industrielle Anwendungen. Die modular aufgebauten Systeme lassen sich schnell montieren, flexibel anpassen und unkompliziert erweitern.

In der Intralogistik und Verpackungstechnik werden Förderanlagen häufig mit KRAUSE-Überbrückungslösungen gesichert überquert, beispielsweise im Drei-Schicht-Betrieb eines Verpackungszentrums. So lassen sich pro Mitarbeiter und Tag bis zu 1.500 Meter Laufweg einsparen. Arbeitsbereiche werden zugänglicher, Notfallwege kürzer und Störungen können schneller behoben werden. Im Gegensatz zu provisorischen Konstruktionen bieten KRAUSE-Systeme jederzeit höchste Sicherheit. Die Baugruppen, wie Stufen, Geländer, Plattformen oder Fahrwerke, stammen aus einem intelligenten Baukastensystem. Dadurch sind kurze Lieferzeiten, einfache Erweiterungen und wirtschaftliche Skalierbarkeit möglich – auch bei mehreren Standorten.

Maßgeschneiderte Sonderlösungen für besondere Anforderungen

Komplexe Anlagenkonturen, beengte Räume oder dynamische Prozesse machen individuelle Lösungen erforderlich. So hat KRAUSE für die EMS Precab GmbH eine mitfahrende Plattform für die Fließfertigung entwickelt. Diese verfügt über einseitig gebremste Rollen auf dem Laufband und ungebremste Rollen auf dem Hallenboden. Dadurch ist jederzeit ein sicherer Stand gewährleistet. Die Plattform ist höhenverstellbar, voll gesichert mit Geländern und ergonomisch gestaltet. Sie ermöglicht eine sichere, effiziente Bearbeitung verschiedenster Bauteile mit reduzierter Belastung, verbesserter Qualität und stabilerer Prozesskette.

Ein weiteres Beispiel ist die KAMAX GmbH & Co. KG, ein Hersteller von Verbindungselementen für die Automobilindustrie. Für dieses Unternehmen wurden drei stationäre Plattformen konstruiert, die passgenau an die verbauten Ofendecken zweier Anlassöfen und eines Härteofens angepasst wurden. Leitungen, Kabelkanäle und andere Hindernisse erforderten exakte Maßarbeit. Nach einer Vor-Ort-Aufnahme erstellten die Konstrukteure von KRAUSE die Produktionszeichnungen für die unterschiedlichen Plattformen. Das Ergebnis ist hochflexibel, dauerhaft sicher und nahtlos in die Produktionslogistik integriert.

Von der Planung bis zur Prüfung – Die KRAUSE 360° competence

Neben den Produkten ist es vor allem der Service, der KRAUSE von anderen Anbietern abhebt. Die 360° competence begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus einer Lösung: von der Beratung über die Planung und Umsetzung bis hin zur regelmäßigen Prüfung.

Am Anfang steht stets eine Vor-Ort-Analyse. Gemeinsam mit dem Kunden erfassen KRAUSE-Experten die technischen, räumlichen und organisatorischen Bedingungen. Auf Basis dieser Informationen werden praxisorientierte Konzepte erstellt, die nicht nur aktuelle Anforderungen abdecken, sondern auch zukünftige Entwicklungen berücksichtigen. Mithilfe moderner CAD-Systeme und langjähriger Erfahrung werden daraus Lösungen entwickelt, die sich nahtlos in bestehende Abläufe integrieren.

Die Montage erfolgt durch geschulte KRAUSE-Teams – schnell, präzise und mit minimaler Betriebsunterbrechung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schulungen zur „Befähigten Person“ an, beispielsweise gemäß BetrSichV i. V. m. TRBS 1203, rund um die Prüfung und Instandhaltung der Anlagen. So entsteht ein umfassendes Servicepaket.

Digitale Prüfung mit der wosatec Webapp

Ein zentraler Bestandteil ist die gesetzlich vorgeschriebene regelmäßige Prüfung installierter Anlagen. Gemeinsam mit dem Berliner Start-up-Unternehmen wosatec hat KRAUSE diesen Prüfprozess digitalisiert. Mithilfe der Webapp können Prüfungen aller Arbeitsmittel – von Leitern bis zu komplexen Plattformen – direkt per Smartphone oder Tablet durchgeführt werden. Sie umfasst digitale Checklisten, Fotodokumentation, Mängelerfassung und Archivierung. Automatische Erinnerungen verhindern Fristüberschreitungen. So sind Prüfungen zentral einsehbar, rechtssicher dokumentiert und jederzeit nachvollziehbar, was besonders für große Werke und mehrere Standorte von Vorteil ist.

Systemlösungen mit Weitblick – Nachhaltigkeit und Ergonomie Maßgeschneiderte Zugänge reduzieren Wege und körperliche Belastungen, verbessern die Haltung, die Konzentration und die Produktivität. Höhenverstellbare Plattformen und konturangepasste Arbeitsbereiche fördern ergonomisches Arbeiten. Langlebige, witterungsbeständige Aluminiumkomponenten sind recyclingfähig und unterstützen somit ökologische Unternehmensziele.

Die Effizienzsteigerung in der Fertigung beginnt mit klaren Prozessen, durchdachter Technik und einem Partner, der Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit vereint. Mit standardisierten und individuellen Lösungen, umfassendem Service und digitalen Prüfsystemen liefert KRAUSE ein Gesamtpaket, das Ausfallzeiten reduziert und Produktionsprozesse optimiert – heute und in Zukunft.

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

