kuehlhaus und neolog schließen sich zusammen

Digitalagentur wächst weiter

Mannheim, 11. August 2020 – Die Digitalagentur kuehlhaus AG und die Werbeagentur neolog GmbH gehen unter ein Dach und firmieren unter der Marke “kuehlhaus” weiter. Mit dem Zusammenschluss der beiden Agenturen verfügt kuehlhaus jetzt über ein Team von über 65 Mitarbeitern und stärkt sein Angebot im Bereich “Marketing & Communication”. Die Digitalagentur macht damit einen weiteren Schritt, um ihre Kunden zu Gewinnern im digitalen Wandel zu machen.

kuehlhaus setzt damit seinen Wachstumskurs erfolgreich fort. Nach dem organischen Wachstum in den letzten Jahren führt die Digitalagentur erstmals einen Merger durch. Im Zuge dessen wechselt das siebenköpfige Team von neolog vom Standort Wiesloch nach Mannheim. Sie verstärken das bisherige Leistungsportfolio, bringen viel Marketing- und Kommunikations-Know-how sowie Kunden aus dem gehobenen Mittelstand und Großunternehmen mit.

“Wir haben Christian Bender vor 20 Jahren auf Kundenseite kennen- und schätzen gelernt und gemeinsam viele Digitalprojekte realisiert. Jetzt schließt sich der Kreis. Ich freue mich auf unsere neue Zusammenarbeit auf Agenturseite”, erklärt Christian Reschke, Vorstand der kuehlhaus AG. Bevor Christian Bender die Werbeagentur neolog GmbH vor fast drei Jahren als Geschäftsführer übernommen hat, war er 17 Jahre lang bei SAP in Führungspositionen im Event-, Online- und Produkt-Marketing sowie im Partnermanagement tätig. Christian Bender will das Beste aus zwei Welten bei kuehlhaus zusammenbringen. “Dafür schlage ich sowohl eine Brücke zwischen Unternehmen und Agentur als auch zwischen der digitalen und der Marketing- sowie Kommunikationswelt”, erläutert der erfahrene Experte.

In der Corona-Zeit haben die beiden Agenturen bereits eng zusammengearbeitet. Von heute auf morgen hätten Unternehmen nach kreativen Konzepten und Umsetzungskapazitäten im digitalen Marketing gesucht. Die beiden Agenturen haben daraufhin ihre Kernkompetenzen gebündelt. Das Ergebnis ist ein neues Angebot für interaktive Online-Events. Seitdem berät kuehlhaus Kunden dabei, Online-Plattformen auszuwählen und einzuführen, kreative Konzepte für digitale Events zu entwickeln sowie diese inklusive Live-Streaming professionell durchzuführen.

“Wir haben beide die Krise als Chance gesehen. Und wir wollten nicht nur reden, sondern auch machen. So sind wir neue Wege im digitalen Marketing gegangen. Der Erfolg unseres erweiterten Angebots sowie unsere positive Erfahrung in der Zusammenarbeit in den Projekten geben uns Recht. Und sie waren der Ausschlag dafür, dass wir ab sofort gemeinsam unter einem Dach zusammen zu arbeiten. So können wir unseren Kunden noch besser dabei helfen, diese zu Gewinnern im digitalen Wandel zu machen und zu begeistern”, erläutert Christian Reschke.

Die kuehlhaus AG ist eine inhabergeführte Digitalagentur mit der Mission “Creating digital Winners”. Die Agentur hilft Kunden dabei, diese zu Gewinnern im digitalen Wandel zu machen und zu begeistern. Zu den Services der Digitalagentur zählen Strategie & Innovation, Data & Analytics, Portale & Plattformen, Experience Commerce, Run in the Cloud sowie Marketing & Communication. Die Digitalagentur berät und betreut von der Strategie über Konzeption und Kreation bis zur technischen Umsetzung. Die kuehlhaus AG mit Sitz in Mannheim erwirtschaftete in 2019 mit 60 Mitarbeitern einen Umsatz von 5,5 Millionen Euro. Damit landet die Digitalagentur im Internetagentur-Ranking des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) auf Platz 70 und zählt zu den führenden Agenturen in Südwestdeutschland.

Firmenkontakt

kuehlhaus AG

Christian Bender

N7 5-6

68161 Mannheim

+49 (621) 39990825

c.bender@kuehlhaus.com

http://www.kuehlhaus.com

Pressekontakt

Donner & Doria Public Relations GmbH

Peter Verclas

Bergheimer Straße 104

69115 Heidelberg

06221

4355011

peter.verclas@donner-doria.de

https://www.donner-doria.de/

Bildquelle: @kuehlhaus