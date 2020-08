ECM-Lösungen voll im Trend – DocuWare-Partnernetzwerk wächst weltweit

DocuWare als eigenständige Ricoh-Tochter weiter auf der Erfolgsspur

Seit August 2019 ist DocuWare offiziell Teil der Ricoh-Familie und agiert als eigenständige Tochtergesellschaft. Damals wurde angekündigt, dass der ECM-Anbieter sein äußerst erfolgreiches Partnerprogramm weiterführt und den Ausbau des Vertriebsnetzes vorantreibt. In den letzten zwölf Monaten konnten weltweit 150 neue Partner gewonnen werden, die ihren Kunden und Interessenten Lösungen anbieten, mit denen diese ihre Geschäftsprozesse optimieren und somit ihr Wachstum fördern. Auf dem amerikanischen Kontinent stieg die Zahl der autorisierten DocuWare Partner (ADP) um 24 Prozent, in EMEA um 47 Prozent und in der DACH-Region um 18 Prozent. “Wir sind stolz darauf, dass wir weltweit unseren Vertriebskanal um 30 Prozent aufstocken konnten. Da die meisten der neu gewonnenen Partner nicht zum Ricoh-Netzwerk gehören, sind wir unserem Versprechen treu geblieben, beim Ausbau unseres Channels unabhängig zu bleiben”, so DocuWare-Geschäftsführer Max Ertl. Beide Unternehmen konzentrieren sich weiterhin entsprechend ihren Vereinbarungen auf ihre jeweiligen Schwerpunkte. Die Übernahme der DocuWare Gruppe durch Ricoh steht im Einklang mit der Strategie des japanischen Konzerns, die Umwandlung in eine globale Digital Services Company zu beschleunigen.

David Mills, CEO von Ricoh Europe, ergänzt: “Die letzten zwölf Monate sind mit keiner anderen Periode in unserer jüngsten Unternehmensgeschichte vergleichbar. Durch die weltweite Pandemie stehen Unternehmen vor großen Herausforderungen; eine wachsende Zahl unserer Kunden meistert diese Herausforderungen mit DocuWare-Lösungen. Ich freue mich auf die nächsten zwölf Monate und die Zeit danach, in denen noch mehr Bestands- und Neukunden mit DocuWare ihre Geschäftsaktivitäten sichern und weiterentwickeln können.”

Unternehmen auf der ganzen Welt sind bestrebt, das Produktivitäts- und Profitabilitätsniveau von vor COVID-19 mit Tools, die den Dokumentenzugriff von Teams an unterschiedlichen Standorten ermöglichen, wieder zu erreichen und zu erhöhen. Die Cloud-Expertise von DocuWare, gepaart mit dem Bekenntnis von Ricoh zur Unabhängigkeit von DocuWare, sichert jedem autorisierten DocuWare Partner einen Wettbewerbsvorteil im Markt für Content Services sowie die volle Unterstützung durch den Softwarehersteller.

DocuWare mit Hauptsitz in Deutschland und den USA bietet Lösungen für Dokumenten-Management und Workflow-Automation in der Cloud. Heute unterstützt DocuWare 14.000 Kunden in 90 Ländern dabei, ihre Arbeit durch Digitalisierung, Automatisierung und Transformation von Schlüsselprozessen zu vereinfachen.

Firmenkontakt

DocuWare GmbH

Alexander Scheubner

Planegger Str. 1

82110 Germering

089 894433-0

Alexander.Scheubner@docuware.com

https://start.docuware.com/de/

Pressekontakt

Manager Public Relations

Birgit Schuckmann

Planegger Str. 1

82110 Germering

0172 8552005

Birgit.Schuckmann@docuware.com

https://start.docuware.com/de/