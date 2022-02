Küstenauszeit oder Städtetrip? Zandvoort macht beides auf einmal möglich

Niederländischer Badeort ist die perfekte Ausgangsbasis für Ausflüge nach Amsterdam & Co.

Aufwachen am Meer, den Ruf der Möwen im Ohr und den Duft des Salzwassers in der Nase. Oder lieber Eintauchen in das pulsierende Großstadtleben, wo hinter jeder Ecke ein neues Abenteuer wartet? Wer Lust auf beides hat, ist in Zandvoort genau an der richtigen Adresse. Denn in nur einer halben Stunde gelangt man vom 9 km langen Sandstrand mitten ins Herz von Amsterdam. Und das ganz entspannt, ohne im Stau zu stehen oder einen Parkplatz suchen zu müssen.

Zugverbindung Strand – Amsterdam

Morgens gemütlich am Strand spazieren gehen, mittags zu Besuch im Van Gogh Museum: Dank der direkten Zugverbindung von Zandvoort nach Amsterdam ist das ohne viel Aufwand möglich. Als einziger Küstenort in den Niederlanden verfügt Zandvoort über einen Bahnhof. Und der liegt gerade einmal 300 m vom Strand entfernt. So gelangt man ohne Umsteigen in nur 25 Minuten vom Meer zum Amsterdamer Hauptbahnhof, der sich mitten im turbulenten Stadtzentrum befindet.

Nächster Stopp: Haarlem

Aber auch Haarlem ist für Kulturliebhaber eine empfehlenswerte Adresse. Von Zandvoort aus steigt man hier nach gerade einmal 15 Minuten aus dem Zug. Hier ist bereits der Bahnhof eine echte Attraktion: Er ist der einzige in den Niederlanden, der im typischen Jugendstil errichtet wurde. Von hier geht es ins historische Zentrum rund um den “Grote Markt”, das mit schönen Gassen und Fassaden bezaubert, oder in eines von mehreren bedeutenden Museen.

Dünenwanderung mit Hirschgarantie

Nach einem langen Tag voller Sightseeing und Shopping bieten sich rund um Zandvoort ausreichend Möglichkeiten zur Erholung in der Natur. Zum Beispiel in den Amsterdamer Waterleidingdünen südlich von Zandvoort. Sie sind das Zuhause tausender Damhirsche, die man bei einer Wanderung auf jeden Fall zu Gesicht bekommt. Abseits der Pfade und vielfach versteckt unter Sand liegen zudem zahlreiche Bunker, die im Zweiten Weltkrieg als Teil des Atlantikwalls errichtet wurden.

Radtour durch den Nationalpark

Für einen ausgedehnten Ausflug mit dem Fahrrad ist man im Nationalpark Zuid-Kennemerland an der richtigen Adresse. Er liegt im Norden von Zandvoort und beheimatet neben Konikpferden und Schottischen Hochlandrindern eine Herde Wisente. Damit Besucher die tierischen Ur-Einwohner erleben können, wurde ein spezieller Aussichtspunkt eingerichtet. Er bietet einen wunderbaren Blick auf einen großen Dünensee, den die Ur-Rinder regelmäßig zum Trinken und Baden besuchen.

Über Zandvoort:

Zandvoort gehört zu den bekanntesten Badeorten der niederländischen Nordseeküste. Per Bahn ist der “Beach for Amsterdam” in 25 Minuten von Amsterdam aus zu erreichen, Haarlem liegt sogar nur 15 Minuten Fahrzeit entfernt. Mit 37 Strandcafes bietet der 9 Kilometer lange Sandstrand vielfältige Möglichkeiten, einen Tag am Meer zu genießen. Im charmanten Ortskern lädt eine Vielzahl von Shops und Cafes zum entspannten Einkaufsbummel ein, authentische kleine Häuser machen die Historie des ehemaligen Fischerdorfes sichtbar. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe von Dorf und Strand befindet sich die internationale Formel-1-Rennstrecke Circuit Zandvoort. Jährlich finden hier dutzende Motorsportveranstaltungen wie der Historische Grandprix und die Formel-3-Masters statt. Nördlich von Zandvoort erstreckt sich der Nationalpark Zuid-Kennemerland. Das beeindruckende Naturgebiet lädt zu ausgedehnten Radtouren und Spaziergängen ein, bei denen man neben Koniks, schottischen Hochlandrindern auch Wisente entdecken kann. In den ebenfalls an Zandvoort angrenzenden Waterleidingdünen ist zudem der größte Damhirschbestand der Niederlande zu Hause.

