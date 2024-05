Lässig chillen in Outdoor Lounge und Bar

Loungesessel Levana von A.B.C. Worldwide: Sommerleichte Lebenslust

Platz nehmen und genießen – in der Outdoor Lounge erleben Gäste mit dem neuen Loungesessel „Levana“ von A.B.C. Worldwide einen kleinen Urlaub. Outdoor Lounges werden immer etablierter, denn die Gäste wollen nicht nur essen gehen, sondern lieben es, gemeinsam mit Freunden den ein oder anderen Cocktail zu trinken. Der neue Loungesessel Levana der Marke „Garden Emotions“ macht schon beim Anblick einen entspannten Eindruck. Leicht und luxuriös kommt er mit seinem Binsengeflecht daher. Seine lässige Form lädt zum Zurücklehnen ein.

Levana ist der perfekte Sessel, um das Wochenende in der Outdoor Lounge einzuläuten. Die Binsenumwicklung wirkt ganz natürlich und verspielt, besteht aber aus einem sehr stabilen Spezialkunststoff-Seil, das wetterfest und UV-beständig ist. Für behaglichen Sitzkomfort sorgen die ergonomische Form sowie das locker aufgelegte Sitzkissen. Das Gestell, dessen Beine wie Büroklammern wirken, besteht ebenfalls aus einem wetterfesten und dazu rostfreiem Material: Aluminium. Beides zusammen macht den Sessel perfekt für den Einsatz in der Gastronomie. Seine mediterrane Optik versetzt die Gäste in eine andere Welt. Zu haben ist der außergewöhnliche Outdoor-Loungesessel inklusive in den Farben Honey und Anthrazit.

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 200.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

Firmenkontakt

A.B.C. Worldwide Import für Möbeleinrichtungen und mehr GmbH

Christoph Hanselle

Stockholmer Str. 26

48455 Bad Bentheim Gildehaus

05924-782790

05924-7827915



http://www.abc-worldwide.de

Pressekontakt

Silvia Geuker Kommunikation

Silvia Geuker

Kümper 7

48341 Altenberge

01771443098



http://www.silvia-geuker.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.