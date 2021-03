Leistungskatalog abgestimmt auf die Elektro-Branche

Spezielle Anforderungen bedürfen oftmals spezieller Lösungen.

So gibt es von der Firma EDS (Elektro – Daten – Service) einen umfangreichen Leistungskatalog, der auf die Bedürfnisse der Elektro-Branche ausgerichtet ist.

Aus der Praxis heraus wurde der Leistungskatalog entwickelt und wird stetig fortgeführt. So umfasst der Katalog aktuell ca. 36.000 Leistungen inkl. Stücklistenpositionen, der permanent gepflegt wird.

Durch die Verknüpfung mit Großhändlern werden in den Stücklisten immer auch die spezifischen Netto-EK-Preise aufgeführt.

“Mit Eingabe einer Leistungsnummer kann der Elektrobetrieb bei Bedarf sogar ein ganzes Einfamilienhaus fertig kalkulieren”, stellt Torsten Welling, Vertriebsleiter bei M-SOFT Organisationsberatung, heraus.

“Unseren Kunden den kaufmännischen Aufwand zu vereinfachen und immer noch ein PLUS an Mehrwert zu bieten, bestärkt uns in unserer Partnerschaft mit der Firma EDS Klein”, führt Welling aus. Denn gerade die problemlose Anbindung des Elektro-Katalogs an die Auftragsbearbeitung von M-SOFT holen die ganzen Vorteile für einen Elektrobetrieb heraus. Durch den automatischen Leistungsaustausch lassen sich so z.B. Angebote auf Knopfdruck aktualisieren.

Wer sich von den Vorteilen des Elektro-Leistungskatalogs selbst überzeugen möchte, kann dies im kostenlosen Webinar von M-SOFT machen:

26.03.2021 | 10:00 – 11:00 Uhr >> ANMELDUNG WEBINAR



Die M-SOFT Organisationsberatung bietet seit über 30 Jahren Software-Lösungen für Handwerk, Industrie und Handel. Über 5.500 Kunden in der DACH-Region setzen auf das langjährige Know-how und eine umfassende Betreuung des Branchenexperten und des gesamten Netzwerks von Niederlassungen und Fachhandelspartnern.

Firmenkontakt

M-SOFT Organisationsberatung GmbH

Tanja Frickenstein-Klinge

Große Str. 10

49201 Dissen am Teutoburger Wald

05421-959-0

pr@msoft.de

https://www.msoft.de

Pressekontakt

DL Digitale Vertriebs- und Marketingberatung

Dirk Lickschat

Am Bach 35

33829 Borgholzhausen

05425-6090572

dl@dlick.de

https://dlick.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.