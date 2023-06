Lescars Wärmeisolierender Sonnenschutz für die Autoscheibe

Hält das Wageninnere auch bei heißen Temperaturen angenehm kühl

– Hält das Wageninnere kühl

– UV 50+: schützt Armaturenbrett, Sitze und mehr vor Ausbleichen und Vergilbung

– Schnell und einfach ausgeklappt und montiert

– Klein und handlich zusammenklappbar wie ein Regenschirm

– Unabhängig von Wind und Wetter, da von innen angebracht

Den Kfz-Innenraum angenehm kühl halten: Steht das Auto in der Sonne, werden Lenkrad und Sitze im

Hochsommer schnell glühend heiß. Doch damit ist jetzt Schluss! Dank des Sonnenschutzes bleibt die Hitze

draußen und man nimmt auch an heißen Tagen entspannt auf dem Fahrersitz Platz.

Kinderleicht in der Handhabung: Der Sonnenschutz für die Frontscheibe von Lescars funktioniert ähnlich

wie ein Regenschirm. Einfach von innen an der Scheibe platzieren, den Druckknopf am Griff betätigen und

schon spannt sich der Sonnenschutz auf. Jetzt nur noch ausrichten – fertig!

Passt ins Handschuhfach: Nach Gebrauch faltet man den Sonnenschutz ruckzuck wieder zusammen und

verstaut ihn platzsparend in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche.

– Praktische Aufbewahrungstasche

– Maße: 125 x 65 cm (ausgeklappt), Gewicht: 330 g

– Sonnenschutz inklusive Aufbewahrungstasche und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107407373

Preis: 13,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7331-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7331-4320.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/epAqrp7AyGepCPG

