Letzter Call für dein Börseneinkommen 2026: „ezzy Income“

„ezzy Income“ startet in 10 Tagen – Onlinekonferenz zeigt neue Wege zu regelmäßigen Einnahmen an der Börse

Vaduz, 4. Dezember 2025 – In nur zehn Tagen startet die digitale Leitveranstaltung für Privatanleger, die 2026 mit einem stabilen Börseneinkommen durchstarten möchten. Die Onlinekonferenz „ezzy Income – die Onlinekonferenz für dein Börseneinkommen“ findet am 14. Dezember 2025 von 17:00 bis 21:00 Uhr statt und richtet sich an Einsteiger, erfahrene Trader und jeden, der ein monatliches Nebeneinkommen über die Börse erzielen möchte. Die Teilnahme an der ezzy Income ist kostenlos – das Platzkontingent jedoch nahezu ausgeschöpft.

„Viele Anleger unterschätzen, wie verlässlich regelmäßige Einnahmen durch Aktien- und Optionshandel sein können, wenn man strukturiert vorgeht. Genau das zeigen wir in dieser Konferenz: Klar, verständlich und anwendbar“, sagt David Pieper, Options-Experte und einer der Hauptreferenten.

Vier Experten – Ein Ziel: Monatliche Einnahmen für 2026

Die Agenda verbindet Know-how, Praxis und sofort umsetzbare Strategien:

– 17:00 Uhr – Options- & Börsenexperte:

„Börseneinkommen leicht gemacht“ – Prämien, Vorteile gegenüber Buy & Hold, beste Trade-Setups

– 17:45 Uhr – Professioneller Trader:

„Momentum- und Stillhalterstrategien“ – Warum Momentum wirkt, Stillhalterlogik, Beispiele

– 18:30 Uhr – Risiko & Absicherungsexperte:

„Einkommensstrategien mit Absicherung“ – Risiken steuern, Volatilität nutzen

– 19:15 Uhr – Options- & Swing Trading-Spezialist:

„Swing Trading mit Optionen“ – Marktphasen, Breakouts, Trendfolge mit Spreads

Warum diese Konferenz jetzt wichtiger ist als je zuvor

2026 gilt unter Marktanalysten als herausforderndes Börsenjahr – geprägt von Volatilität, Zinsentscheidungen und globalen Unsicherheiten. Gerade in solchen Marktphasen können Prämien- und Optionsstrategien stabile Einnahmeströme erzeugen – unabhängig von steigenden Kursen.

„Die meisten Anleger fokussieren sich auf Dividenden. Dabei bieten Stillhalterstrategien oft ein Vielfaches an planbaren Cashflows – Monat für Monat“, erklärt ein Options- und Handelsprofi aus dem Referententeam.

Gerade jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich strategisch auf die Herausforderungen von 2026 vorzubereiten. Die Teilnahme an „ezzy Income“ ist kostenlos, die verfügbaren Plätze sind jedoch stark begrenzt. Der Zugang zur Live-Konferenz wird ausschließlich an vorab registrierte Teilnehmer vergeben.

Jetzt anmelden – bevor die Plätze vergeben sind

Die Registrierung ist ab sofort möglich unter:

www.ezzy.io/ezzyincome-pr

Die ezzy AG ist ein im Jahr 2019 gegründetes FinTech-Unternehmen mit Sitz in Vaduz, Liechtenstein. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Entwicklung von Softwarelösungen, die den Handel an den Finanzmärkten einfacher, transparenter und effizienter gestalten.

ezzy AG

https://ezzy.io

