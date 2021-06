LIAN LI Odyssey X: Ein Gehäuse – Zwei Looks

Jetzt NEU bei Caseking!

Berlin, 22.06.2021

Das ODYSSEY X ist ein hochwertiges Aluminiumgehäuse mit einem einzigartigen Look für leistungsorientierte Enthusiasten. Es bietet hervorragende Kühleigenschaften und viel Raum für performante Hardware und lässt sich auf einzigartige Weise in drei verschiedene Konfigurationen “transformieren”: Dynamic, Performance und Dynamic-R. Damit kannst du den geräumigen Tower präzise deinem ganz persönlichen Build anpassen.

Dynamic und Dynamic-R sind die Basiskonfiguration, mit dem Unterschied, dass bei letzterer das Mainboard-Tray gedreht wird, um den Luftstrom zur Grafikkarte zu verbessern. Beim dritten Modus, Performance, wird das gesamte Gehäuse um 90 Grad gedreht, um den Luftstrom noch weiter zu verbessern und so eine hervorragende Wärmeableitung zu bieten. Diese Flexibilität verleiht dir die Freiheit, deinen PC frei nach Wunsch zu gestalten.

Wie es für Lian Lis Gehäuse charakteristisch ist, besteht auch das Odyssey X ausschließlich aus hochwertigen Materialien, beispielsweise eloxiertem und sandgestrahltem Aluminium. Neben dem modularen Aufbau bietet das Gehäuse reichlich Platz für High-End-Komponenten, die sich dank der innovativen Seitenteile aus gehärtetem Doppelglas effektvoll in Szene setzen lassen.

Alle Features des LIAN LI ODYSSEY X im Überblick:

– Modularer Big-Tower mit 3 Konfigurationen

– Seitenteile aus Tempered Glass

– Grafikkarten bis 423 mm

– CPU-Kühler bis 170 mm Höhe

– für zwei große Radiatoren geeignet (maximal 1x 480 mm und 1x 360 mm)

– Außenpaneele aus Aluminium

– bis zu neun Lüfter

– 1x USB-C und 2x USB 3.0

– Formfaktor: SSI-EEB / E-ATX / ATX, Micro-ATX / Mini-ITX

Genau wie die O11-Dynamic-Serie hat sich Lian Li an den bekannten Overclocker und YouTuber der8auer gewandt, um sein Feedback zum Gehäuse-Design in die Entwicklung des ODYSSEY X einfließen zu lassen. Als Anerkennung legen wir jedem Gehäuse eine Plakette mit den Logos von Lian Li und der8auer bei, die auf Wunsch frei im ODYSSEY X platziert werden kann.

Das Lian Li Odyssey X bei Caseking:

www.caseking.de/odyssey-x

Das Lian Li Odyssey X kann in Schwarz und Silber für 459,90 Euro ab sofort vorbestellt werden und ist voraussichtlich ab Anfang August lieferbar.

Jetzt bei Caseking vorbestellen!

