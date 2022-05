LOOP5 unterstützt Aktionstag “Darmstadt-Dieburg spielt Tischtennis”

Aktionstag “Darmstadt-Dieburg spielt Tischtennis” in Tischtennis-Lounge

Am Samstag, dem 14.05.2022, steht der Tischtennissport ganz im Fokus des Loop 5. In der Tischtennislounge können Besucherinnen und Besucher selbst zum Schläger greifen, Tipps und Tricks von den “Profis” holen und sogar ein Duell gegen einen Roboter spielen. Nachwuchsspieler aus der Hessenliga zeigen Interessierten, wie ein perfekter Aufschlag gelingt und ein Match gewonnen werden kann.

Ins Leben gerufen hat die Aktion der Tischtenniskreis Darmstadt-Dieburg. Tischtennis ist ein Sport, der gerade in der letzten Zeit einen Aufschwung erlebt hat – man verbrachte die letzten beiden Jahre mehr in den eigenen vier Wänden und der Tischtennissport erlebte einen neuen Aufschwung.

“Diesen Schwung für unseren faszinierenden Sport wollen wir nutzen und Tischtennis zu den Leuten bringen”, sagt Ursula Luh-Fleischer, Kreiswartin des Tischtenniskreises Darmstadt-Dieburg. “Die Vereine vor Ort freuen sich, Jung und Alt in die Geheimnisse unseres zauberhaften Sportes einzuweihen.”

Der Aktionstag “Darmstadt-Dieburg spielt Tischtennis ist Teil des Projekts “Aufbruch Hessen Tischtennis 2022”. Der Tischtenniskreis Darmstadt Dieburg ist einer der sechs Kreise aus vier Regionen, der für die Pilotphase ausgewählt wurde.

“Wir freuen uns sehr, Teil des Tischtennistages zu sein” so Thomas Haeser, Senior Center Manager des Loop5. “Diese Aktion ist für uns eine schöne Möglichkeit, regionale Vereine zu unterstützen”.

Die offizielle Auftaktveranstaltung startet um 11:30 Uhr auf der Ebene 1, am beliebten FoodCourt des Centers. So können sich die sportlichen Besucher direkt nach der sportlichen Betätigung vor Ort stärken – um dann voller Energie in den Shoppingtag zu starten.

Alle weiteren Details zum Aktionstag am 14.Mai 2022 können unter www.httv.de/darmstadt-dieburg/aufbruch/ nachgelesen werden.

