LPR – La Palette Rouge präsentiert nachhaltige Palettenlösungen auf dem 17. Molkereikongress

Fokus auf Paletten-Pooling

LPR – La Palette Rouge wird am 17. Molkerei Kongress am 1. und 2. April 2025 in München teilnehmen – eine Schlüsselveranstaltung für Akteure der Milchindustrie.

Angesichts der Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Mehrwegverpackungen bietet LPR konkrete Lösungen durch sein Paletten-Pooling-Modell, das eine Kreislaufwirtschaft fördert und den CO-Fußabdruck reduziert. Gemeinsam mit den führenden Akteuren der Milchindustrie können wir die Lieferkette neu denken, um Effizienz und Verantwortung zu vereinen.

Lassen Sie uns gemeinsam nachhaltige Lösungen entwickeln, die auf die Bedürfnisse der Milchindustrie zugeschnitten sind!

LPR – La Palette Rouge, ein Unternehmen der Euro Pool Group, ist seit mehr als 30 Jahren auf das Pooling von Paletten spezialisiert und ausschließlich im Bereich schnelldrehende Konsumgüter tätig. Dank seiner fundierten Kompetenz, ausgeprägter Kundenorientierung und eines Netzwerks von mehr als 135 Servicecentern in ganz Europa, bietet LPR seinen Kunden und deren Handelspartnern einen umfassenden Service rund um Paletten. Durch den Einsatz unseres Mehrweg-Paletten-Systems können unsere Kunden ihre Umweltbelastung reduzieren und so zum Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft in der gesamten Lieferkette beitragen. www.lpr.eu/de/

