LTA gehört erneut zu Deutschlands besten Versicherern

Das Marktforschungsinstitut ServiceValue hat für das Handelsblatt zum zweiten Mal Deutschlands beste Dienstleister im Versicherungswesen ermittelt. Die LTA (Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH) zählt wieder mit zu den Besten.

Die Zufriedenheit von Privatkunden mit ihren Versicherern wächst seit Jahren. Vor allem Anbieter, die in digitale Services in Kombination mit persönlicher Beratung investieren, können vermehrt punkten. Vor diesem Hintergrund widmet sich das Handelsblatt mit dem großen Ranking “Deutschlands beste Dienstleister im Versicherungswesen 2020” in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal umfangreich dem Versicherungsmarkt in Deutschland. Das Marktforschungsinstitut ServiceValue hat im Auftrag des Handelsblatts für das Ranking über 109.000 Kundenurteile zu Dienstleistern und Versicherern aus 19 Kategorien eingeholt.

+++ LTA erhält erneut Qualitätssiegel +++

In der Kategorie “Reiseversicherer” konnte die LTA im Rahmen der Befragung erneut einen Platz in der Spitzengruppe erzielen und das exklusive Handelsblatt-Qualitätssiegel “Deutschlands beste Versicherer” erhalten. Neben der LTA wurden 31 weitere Dienstleister in der Kategorie der Reiseversicherer untersucht.

“Im hart umkämpften Versicherungsmarkt ist es immer eine Frage des Vertrauens, für welchen Dienstleister sich die Verbraucher entscheiden. Daher spielt neben einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis der Versicherungsprodukte nach wie vor der Service, den wir durch regelmäßige Schulungen unserer Mitarbeiter und Partner am Counter kontinuierlich verbessern, eine bedeutende Rolle. Dass unsere Anstrengungen in diesem Bereich von unseren Kunden sehr geschätzt werden, wird durch diese Studie erneut untermauert”, kommentiert LTA Geschäftsführer Dr. Michael Dorka die erneute Auszeichnung mit dem Handelsblatt Qualitätssiegel.

Über die LTA (Lifecard-Travel-Assistance)

Die 2005 gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete, bestehend aus Dienstleistungen und Versicherungsschutz für gebuchte Reiseleistungen. In Zusammenarbeit mit über 1.800 Kooperationspartnern bietet die LTA einen zeitgemäßen und optimalen Versicherungsschutz sowie eine kompetente und umfangreiche Kundenbetreuung vor, während und nach einer Reise.

Für seine Leistungen wurde LTA 2020 bereits mit der Note “Sehr gut” als fairster Leistungsregulierer bei den Reiseversicherungen im Vergleich der Zeitschrift FOCUS-MONEY ausgezeichnet und erhielt zudem den “DtGV-Service-Award 2019” der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien in der Kategorie “Kundendienst Email” für seine hervorragende Servicequalität. Auch bei einer Verbraucherbefragung im Auftrag des Handelsblatts belegte LTA einen Platz in der Spitzengruppe und erhielt das exklusive Handelsblatt-Qualitätssiegel “Deutschlands beste Versicherer”.

Aber nicht nur der Schutz der eigenen Kunden wird bei der LTA groß geschrieben, sondern auch der Umweltschutz. So werden im Unternehmen die CO2 Emissionen genau ermittelt und für jede verbrauchte Tonne CO2 pflanzt das Unternehmen zwei neue Bäume in Paraguay, um dort den Regenwald vor der Abholzung zu schützen.

Die verschiedenen Leistungspakete können direkt über die Homepage der LTA oder bei kooperierenden Reisebüros und Reiseveranstalter in Deutschland, Österreich und den Niederlanden gebucht werden.

