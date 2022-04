M ONE Mallorca zelebriert rauschende Opening-Night

Die Balearen haben einen neuen Place to be! Gemeinsam mit mehr als 1.500 fantastischen Gästen hat das M ONE Mallorca in Port d’Andratx am vergangenen Samstag sein lang ersehntes Opening gefeiert. Das anspruchsvolle Publikum, darunter auch zahlreiche prominente Persönlichkeiten, und die anwesenden Fernsehteams und Pressevertreter wurden nicht enttäuscht – ganz im Gegenteil.

“Clubs gibt es viele. Wir aber wollen unseren Gästen im M ONE in jeder Hinsicht nur erlesene Qualität bieten”, erklärt Inhaber Dominik Mosbacher das ambitionierte Ziel, auf das er gemeinsam mit seinem loyalen internationalen Team lange hingearbeitet hat. “Nach dieser denkwürdigen Nacht können wir festhalten: Unser Konzept für erstklassiges Clubbing und niveauvolle Kontaktpflege geht voll auf!”

Auffallend schöne Gäste, eine hochwertige Inneneinrichtung mit zahlreichen VIP-Lounges, erstklassige Live-Acts und exzellente DJs, die ihr Handwerk beherrschen: Mit seinem Opening hat das M ONE Mallorca einen neuen Maßstab für stilvolles Clubbing gesetzt. Kein Wunder also, dass Dominik Mosbacher und Geschäftsführer Moritz Beckers-Schwarz die letzten Nachtschwärmer in den Sonnenaufgang über dem Mittelmeer verabschieden konnten.

Genau dieses Flair eines besonderen Hafenortes ist es, das zusammen mit der konsequent umgesetzten Erstklassigkeit die Faszination M ONE ausmacht. Nach der Marina am Stölting Harbor im industriell geprägten Gelsenkirchen fiel die Wahl für den zweiten Club bewusst kontraststark aus. Denn das einstige Fischerdorf Port d’ Andratx hat sich in den letzten Jahren zwar zum Sehnsuchtsort entwickelt, in dessen hügeliger Umgebung zahlreiche internationale Stars eine Finca besitzen, seinen malerischen Charme konnte es sich dabei jedoch bewahren.

“Jedes M ONE hat seine unverwechselbare Atmosphäre, die auf das Innigste mit dem jeweiligen Hafenort verknüpft ist”, erläutert Dominik Mosbacher. Natürlich hat der energiegeladene Unternehmer auch schon die perfekten Heimathäfen für seine nächsten Clubs gefunden: Ibiza, Mykonos und Dubai sollen schon bald die illustre Reihe erfolgreicher M ONE Standorte fortsetzen.

Weitere Informationen unter: https://m-one.club/mallorca/

M ONE Mallorca:

Adresse:

Av. Mateo Bosch, 7

07157 Port d’Andratx

Illes Balears

Espaoa

Öffnungszeiten:

Bis Ende Mai: Jeden Samstag ab 20 Uhr

Ab Juni: Mittwoch bis Sonntag ab 20 Uhr

Plus Code (Google Maps):

G9WR+22 Port d”Andratx, Spanien

Website:

https://m-one.club/mallorca/

Pressekontakte:

Moritz Beckers-Schwarz, Geschäftsführer

Mobilfunk +49 173 1904090

E-Mail moritz.bs@hi-competence.com

M ONE Event & Catering GmbH

Johannes-Rau-Allee 13

45889 Gelsenkirchen

Festnetz +49 209 702790

Mobilfunk +49 151 4634 0143

E-Mail info@m-one.club

Web www.m-one.club

