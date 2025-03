Mallorca schmeckt! La Mostra Calvià beginnt am 28. März 2025

Calvià / Mallorca, März 2025 – Ab dem 28. März findet in der malerischen Gemeinde Calvià im Südwesten Mallorcas das renommierte gastronomische Festival „La Mostra Calvià 2025“ statt. Diese Veranstaltung präsentiert das reiche kulinarische Erbe von Calviá und bietet Besuchern einen Einblick in die vielfältigen Aromen und beliebtesten Gerichte Mallorcas.

An drei aufeinanderfolgenden Wochenenden vom 28. März bis zum 13. April öffnen mehr als 40 Restaurants in der Gemeinde Calvià ihre Türen und bieten drei verschiedene Degustationsmenüs an, die speziell für diesen Anlass zusammengestellt wurden: Das Menu Mostra Calvià ist ein komplettes Menü mit Vorspeise, Hauptgericht, Dessert und Getränk; das Menu Mostra del día besteht aus Vorspeise, Dessert und Getränk; und das Menu Gastro Calvià bietet ein À-la-carte-Menü oder ein Degustationsmenü, bei dem die Restaurants den Gästen eine Auswahl ihrer besten Gerichte anbieten.

Dieses gastronomische Angebot ist für jeden Geldbeutel erschwinglich, mit Preisen zwischen 15 und 50 Euro. Diese Preise ermöglichen es allen Einheimischen und Besuchern, am Festival der Aromen teilzunehmen. Darüber hinaus umfasst das Angebot vegane, vegetarische und glutenfreie Optionen sowie Kindermenüs, sodass für jeden etwas dabei ist.

Das Festival findet in verschiedenen Teilen von Calvià statt. Das Eröffnungswochenende beginnt am Freitag, den 28. März, in Peguera, Cala Fornells, Bendinat, Illetes und Portals Nous. Am darauffolgenden Wochenende vom 4. bis 6. April nehmen Restaurants in Santa Ponsa, Costa de la Calma, El Toro und Calvià teil. Das Abschlusswochenende vom 11. bis 13. April findet in Palmanova, Magaluf, Son Ferrer und Son Caliu statt.

Der Bürgermeister von Calvià, Juan Antonio Amengual, kommentierte: „La Mostra Calvià ist mehr als nur ein Food-Festival; es ist ein Fest, das die Leidenschaft unserer Gemeinde für Gastronomie, Kultur und Tradition feiert. Wir sind sehr stolz darauf, die authentischen Aromen unserer Region zu präsentieren, von altbewährten mallorquinischen Rezepten bis hin zu innovativer, moderner Küche, kreiert von talentierten lokalen Köchen. Wir laden unsere internationalen Freunde herzlich ein, sich uns auf dieser kulinarischen Reise anzuschließen, den Geschmack unserer Region zu genießen, die Geschichten hinter unserer Küche zu entdecken und die Gastfreundschaft zu erleben, die Calvià wirklich auszeichnet.“

Calvià liegt an der Südwestküste Mallorcas und bietet Besuchern herrliche Strände, historische Stätten und eine lebendige lokale Kultur. Die Teilnahme an La Mostra Calvià bietet Feinschmeckern die perfekte Gelegenheit, die natürliche Schönheit der Region zu erkunden und sich gleichzeitig zu günstigen Preisen kulinarischen Genüssen hinzugeben.

Weitere Informationen über La Mostra Calvià unter folgendem Link: https://visitcalvia.org/la-mostra-calvia/

Die Gemeinde Calvià liegt an der Südwestküste Mallorcas und umfasst 19 Ortschaften, darunter die bekannten Touristengebiete Magaluf, Palmanova, Santa Ponsa, Peguera, Portals Nous und Illetes. Es ist ein Reiseziel, das 365 Tage im Jahr geöffnet ist und sich durch seine Strände, Naturlandschaften und ein vielfältiges Kultur-, Sport- und Freizeitangebot auszeichnet. Die Gemeinde verfügt über ein breites Angebot an Hotels und Restaurants sowie eine bunte Auswahl an Einkaufsmöglichkeiten und Unterhaltungsangeboten. Dank seiner über 50 Kilometer langen Küste und dem Fokus auf nachhaltigen Tourismus ist Calvià ein Maßstab für hochwertige touristische Erlebnisse, die sich an Familien, Paare und Freundesgruppen sowie an den MICE-Tourismus richten.

