Expertenkongresse am 28.11.2025 in Frankfurt

Frankfurt, 28. November 2025 – Marco Sprösser, Experte für innere Stabilität und Resilienz aus Eberstadt (Landkreis Heilbronn), wurde im Rahmen eines renommierten Expertenkongresses in Frankfurt mit dem Experten Award 2025 ausgezeichnet. Der Kongress versammelte zahlreiche Fachleute der Persönlichkeitsentwicklung und widmete sich den aktuellen Herausforderungen der modernen Arbeitswelt.

Anerkennung für innovative Ansätze innerer Stabilität

Sprösser erhielt die Auszeichnung für seine innovativen Impulse in der Arbeit mit innerer Stabilität und mentaler Widerstandskraft. Seine praxisorientierten Methoden gelten als zukunftsweisend – insbesondere in einer Zeit, in der Unternehmen die Bedeutung mentaler Gesundheit zunehmend in den Fokus rücken.

In einem kurzen Statement unterstrich Sprösser seine Haltung:

„In der Ruhe liegt die Kraft und in der Stille die Wahrheit.“

Dieser Leitgedanke prägt seine Arbeit und seine Herangehensweise an Persönlichkeitsentwicklung.

Ein Vortrag, der Menschen zu sich selbst führt

Zu Beginn seines Vortrags lud Sprösser das Publikum zu einer kurzen Quadratatmung ein – einer Atemtechnik, die hilft, im Moment anzukommen, den Geist zu sammeln und eine innere Ruhe aufzubauen. Dieser bewusste Einstieg schuf eine Atmosphäre der Klarheit, die es den Zuhörerinnen und Zuhörern erleichterte, sich offen auf das Thema einzulassen.

Im Zentrum seines Beitrags stand der innere Kompass: ein Bild für die Fähigkeit, sich in einer komplexen Welt an den eigenen Werten und inneren Überzeugungen zu orientieren. Sprösser zeigte auf, wie Menschen ihren persönlichen Weg finden und trotz äußerer Einflüsse in ihrer Mitte bleiben können.

Besondere Bedeutung misst er dem Leitstern bei – der inneren Ausrichtung, die hilft, Entscheidungen bewusster zu treffen und auch in belastenden Situationen die Richtung zu halten.

Anhand alltagsnaher Beispiele erläuterte Sprösser, wie der innere Kompass entwickelt, gepflegt und immer wieder neu ausgerichtet werden kann. Die Teilnehmenden erhielten wertvolle Impulse, wie sie ihren individuellen Leitstern erkennen, formulieren und im Alltag nutzen können, um stabiler, gelassener und selbstwirksamer zu handeln.

Bedeutung für die moderne Arbeitswelt

Der Kongress hob die steigende Relevanz innerer Stabilität besonders hervor. Angesichts digitaler Beschleunigung, erhöhter Unsicherheiten und wachsender Belastungen wird Resilienz zu einer Schlüsselkompetenz für Fach- und Führungskräfte. Die Nachfrage nach Experten wie Sprösser dürfte daher 2026 weiter steigen.

