Marilyn Monroe: Ikone des 20. Jahrhunderts

Es gibt ikonische Szenen mit Marilyn Monroe.

Eine der ikonischen Szenen stammt aus „Das verflixte 7. Jahr“:

Marilyn Monroe geht über einen Schacht, die heiße Luft aus dem Schacht hebt ihren Rock.

Der Schacht macht genau das, was sich Millionen Männer wünschten.

Eine andere ikonische Szene ist das Geburtstagsständchen von Marilyn Monroe zum Geburtstag von John F. Kennedy: Sie haucht mehr „Happy Birthday, dear President“ als dass sie es singt.

Wir Nachgeborenen wissen mehr über die Bedeutung dieser Szene als so mancher Zeitgenosse.

Über Marilyn Monroe scheint schon alles bekannt zu sein:

Sie wurde in Los Angeles, Kalifornien, als Norma Jeane Mortenson geboren. Sie arbeitete als Filmschauspielerin, Filmproduzentin und Fotomodel. Marilyn wurde zum Weltstar und zu einer Popikone. Sie starb am 4. August 1962, vermutlich an einer Überdosis von Schlafmitteln.

Der zweisprachige, in englischer und deutscher Sprache verfasste Bildband in Maxiformat zeigt Marilyn Monroe von einer neuen Seite: als Autorin anspruchsvoller, oft autobiografisch gefärbter Gedichte und tiefsinniger, geistreicher und witziger Aphorismen.

Hans-Peter Oswald

Marilyn Monroe-Bildband mit Ihren Gedichten bei Amazon

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei! Der Text

kann veraendert werden. Weitere gemeinfreie Fotos können angefordert werden.

