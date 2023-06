TUBELED_25: Schlanke und robuste LED-Aufbauleuchte für vielseitigen Einsatz

Die TUBELED_25 ist eine LED-Maschinenleuchte, die speziell für den Einsatz in technischen Anlagen, in der Automation sowie in Werkzeug- und CNC-Maschinen entwickelt wurde. Mit ihrer geringen Bauhöhe von nur 23 mm eignet sie sich auch für beengte Einb

Der Lichtaustritt der TUBELED_25 wird durch ein bruchfestes Einscheibensicherheitsglas geschützt, das fest im maßgeschneiderte Aluminiumgehäuse verklebt ist. Hochwertige FKM-Dichtungen bieten zudem Schutz gegen Staub und Wasser, bis hin zur hohen Schutzart IP67, weshalb die TUBELED_25 auch unter widrigen Bedingungen zuverlässig funktioniert. Die Leuchte ist zudem schock-, vibrations- und stoßfest, so dass sie auch bei höheren Temperaturen bis zu +55 °C problemlos eingesetzt werden kann.

Die TUBELED_25 ist in verschiedenen Längen erhältlich und bietet dank lichtstarker, dicht gepackter und hochwertiger LED-Chips direktes Licht in angenehmem Tageslichtweiß (5500K). Mit einem hohen Farbwiedergabeindex von Ra>85 sorgt sie zudem für eine detailgetreue Darstellung der beleuchteten Umgebung. Das flimmerfreie Licht der TUBELED_25 ist frei von UV- und IR-Anteilen und somit auch für längere Sehaufgaben bestens geeignet.

Die TUBELED_25 wird an die in Maschinen und Anlagen übliche 24V DC-Spannung angeschlossen. Für die Ausleuchtung größerer Anlagenbereiche stehen Varianten zur elektrischen Verkettung zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über in der Automatisierungstechnik übliche M8-Sensor-/Aktor-Steckverbinder. Die Befestigung der Leuchte kann, je nach Einbausituation, über optionale Leuchtenhalter erfolgen, um eine optimale Positionierung zu ermöglichen.

Mit Blick auf industrielle Anwendungen, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht, Beleuchtung und Signalisierung aber dennoch entscheidend sind, wird es die TUBELED_25 auch als RGB-W Version geben. Damit lassen sich Beleuchtung und Signalausgabe auf einfache Weise kombinieren. Mit der RGB-W-Version wird es möglich, Zustandsänderungen von beleuchteten Arbeitsbereichen durch den Wechsel zu farbigem Licht weithin sichtbar zu signalisieren.

Ab Herbst 2023 wird die LED-Maschinenleuchte TUBELED_25 als weitere Variante mit dem Kommunikationsstandard IO-Link ausgestattet. Der Vorteil liegt in der vollständigen Integration und Steuerungsmöglichkeit der einzelnen Leuchte in automatisierte Prozesse.

Als LED-Anbauleuchte vereint die TUBELED_25 Robustheit, Effizienz und Flexibilität in einer sehr kompakten Bauform. Mit ihren herausragenden Eigenschaften ist sie eine erstklassige Lichtlösung für eine Vielzahl von Anforderungen im industriellen Umfeld.

LED2WORK bietet eine breite Palette an LED-Leuchten und Beleuchtungslösungen für die Industrie, insbesondere für Arbeitsplätze und Einsatzgebiete in Maschinen und Anlagen.

Mit erfolgreichen Entwicklungen sowie der Fertigung und Vermarktung von LED-Beleuchtungslösungen für die Industrie hat sich die LED2WORK GmbH innerhalb kürzester Zeit auf dem Markt etabliert und mit hochwertigen, zuverlässigen LED-Leuchten Made in Germany durchgesetzt.

Heute beschäftigt die LED2WORK GmbH mehr als 60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und fertigt am Standort Pforzheim jährlich über 85.000 LED-Leuchten für Anwendungen in der Automobilbranche, Elektrotechnik, dem Anlagen- und Maschinenbau sowie vielen weiteren Wirtschaftszweigen. Das Portfolio reicht von Maschinenleuchten über Industrie- und Signalleuchten bis hin zu Arbeitsplatzleuchten. Stellvertretend seien hier Systemleuchten und Gelenkarmleuchten genannt. Die LED-Leuchten sind so gestaltet, dass sie an Arbeitsplätzen in der Fertigung, Montage oder Qualitätssicherung für beste Ausleuchtung sorgen. Des Weiteren sind sie energieeffizient und wartungsfrei.

Seit 2017 wurde die LED2WORK GmbH 4x als Wachstumschampion unter den Top100 Unternehmen im Magazin Focus Business gelistet. 2017 zeichnete die Financial Times LED2WORK als „FT1000 Europas wachstumsstärkste Unternehmen 2017“ aus und ein Jahr darauf erhielt das Unternehmen den Pforzheimer Wirtschaftspreis.

