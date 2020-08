Maximales Duschvergnügen mit hansgrohe

Vorteile der hansgrohe Croma E Showerpipes

hansgrohe Croma E Showerpipes versprechen einmalige Dusch- und Badeerlebnisse. Sie begeistern durch ihr zeitloses Design gepaart mit hochmodernen Funktionen und einem attraktiven Preis. Zusätzlich gelten sie als Allrounder für das moderne Familienbad – wir verraten, warum.

Schutz vor heißen Oberflächen: Dank CoolContact können Sie Ihre Kinder sorgenfrei im Bad plantschen lassen. Die innovative Kühltechnologie sorgt dafür, dass das einströmende kalte Wasser im Grundkörper so geführt wird, dass es direkt hinter der Front- und Oberseite in Richtung Thermostatkartusche vorbei strömt. Das heiße Wasser hingegen wird direkt aus dem Wandanschluss in die Kartusche geleitet. So kann sich das Thermostatgehäuse nicht aufheizen und bleibt dauerhaft kühl und sicher.

Schutz vor heißem Wasser: Nicht nur ein heißer Armaturenkörper kann eine Gefahr für Kinder darstellen. Auch heißes Wasser kann zu einer bösen Überraschung werden. Um Ihnen auch hier mehr Sorgenfreiheit zu geben, sind die Thermostate mit SafetyStop, einer einstellbaren Temperaturbegrenzung ausgestattet. Diese verhindert, dass heißes Wasser aus der Brause kommt.

XXL-Kopfbrause: Die extragroße Kopfbrause verspricht wahren Duschluxus. Dank der großzügigen Abmessung wird der gesamte Körper vom üppig-weichen RainAir-Strahl bedeckt. Die integrierte XXL Performance sorgt dabei für eine optimale Wasserverteilung auf alle aktiven Düsen. Darüber hinaus ist die hochwertige Strahlscheibe aus Metall im Winkel verstellbar und garantiert dadurch mehr Bewegungsfreiheit.

Handbrause mit 3 Strahlarten: Mit gleich drei Strahlarten versprechen die Handbrausen individuelle Duschmomente. Zum Entspannen empfiehlt sich SoftRain, ein besonders weicher Regenstrahl. IntenseRain hingegen eignet sich perfekt zum Vitalisieren. Der kräftige Regenstrahl vitalisiert vor allem müde Geister. Und mit Massage, einem konzentrierten und pulsierendem Wasserstrahl, werden unangenehme Verspannungen in Schulter und Rücken gelöst.

Intuitive Bedienung: Zwischen den Strahlarten wechseln Sie ganzeinfach und bequem auf Knopfdruck. Einfach die Select Taste betätigen und schon wird zur benachbarten Strahlart gewechselt. Weiteren Komfort verspricht der neue Brauseschieber. Mit diesem lässt sich die Handbrause leicht verschieben und auf die passende Höhe einstellen – ganz einfach auf Knopfdruck.

Bildquelle: @hansgrohe