McFoxx erneut TOP Dienstleister 2021

Die McFoxx GmbH blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück, ist das Unternehmen dank überdurchschnittlich hoher Kundenbewertungen erneut als Top Dienstleister ausgezeichnet worden, zusätzlich auch als TOP Onlineshop.

02. Februar 2022 “Wir sind erneut Top Dienstleister!”, freut sich McFoxx Geschäftsführer Ramin Fleckner über diese Auszeichnung. Bereits mehrere Jahre in Folge ist das IT-Unternehmen dank hoher Kundenbewertungen als TOP Dienstleister ausgezeichnet worden, so auch 2021. “Wir sind stolz über die vielen und regelmäßigen Kundenbewertungen. Einige Kunden nutzen ihr Feedback auch dazu, uns mit kreativen Anregungen zu versorgen”, erklärt Fleckner. “Diese setzen wir nach Möglichkeit um, was sicherlich zur erneuten Auszeichnung beigetragen hat.”

Allerdings war die Auszeichnung 2021 eine besondere, wurde die McFoxx GmbH zusätzlich als TOP Onlineshop ausgezeichnet. Der Hintergrund ist schnell erklärt, vertreiben die IT-Experten doch in den letzten Jahren vermehrt Hardware, je nach Bedarf und immer im Rahmen einer individuellen Beratung. “Das Angebot an Hardware wird für unsere Kunden zunehmend undurchsichtiger”, erläutert McFoxx IT-Experte Daniel Werner. “Nicht selten stellt sich das vermeintliche Schnäppchen als Fehlkauf heraus, weil es nicht zu den Anforderungen der Kunden passt.” Dies war der Grund, warum sich McFoxx entschieden hat, sein Dienstleistungsangebot entsprechend kundenorientiert zu erweitern.

Besonders die individuelle Kaufberatung stieß in den letzten Monaten des alten Jahres auf großes Interesse. “Wir gehen mit unseren Kunden die Anforderungen an die neue Hardware durch und schauen, ob diese mit dem Wunschgerät kompatibel sind. Wichtig ist auch, dass wir mögliche zukünftige Veränderungen im Blick haben”, erklärt Werner. “Sollte das Wunschgerät den Anforderungen nicht entsprechen, schlagen wir Alternativen vor, aus denen der Kunde wählen kann. Und natürlich unterstützen wir bei der Einrichtung der neuen Hardware.”

Und genau darin sieht das Team von McFoxx einen Hauptgrund für die durchweg guten Bewertungen. “Kunden haben bei uns immer die Wahl, wie umfangreich unsere Leistungen sein sollen. Kaufberatung, Installation, Auslieferung nach Hause oder ins Unternehmen – alles ist möglich”, erläutert Werner, bevor er betont, dass natürlich nur die jeweils erbrachten Leistungen abgerechnet werden.

McFoxx hat sich in der Region in den knapp 10 Jahren seit seiner Gründung zum namhaften Dienstleister für alle Fragen rund um Anwendungsprobleme in der IT für Selbstständige, Freelancer und kleinere Unternehmen etabliert. Besondere Dynamik verspürten die IT-Experten in den letzten zwei Jahren, in denen das Team um mehrere Mitarbeiter wuchs und das Portfolio in den Bereichen Prozessmanagement sowie Viren- und Malwareschutz ausgebaut wurde.

McFoxx steht für ein proaktives Leistungsbündel mit zueinander passenden Einzelleistungen, aus denen sich der Kunde bei Bedarf einfach die jeweils passende Leistung aussucht. Und genau deswegen wurde das Unternehmen 2021 erneut als TOP Dienstleister und erstmals zum TOP Onlineshop ausgezeichnet.

“Der Dank geht an unsere Kunden für ihre aussagekräftigen Bewertungen und natürlich auch an unsere Experten, die unermüdlich im Einsatz für McFoxx sind!”, schließt Geschäftsführer Fleckner.

Bereits 2013 gegründet, haben sich die McFoxx Experten als IT-Dienstleister in der Region Bonn / Rhein-Sieg etabliert. IT-Allrounder und Spezialisten arbeiten Seite an Seite und lösen IT-Anwendungsprobleme ihrer Kunden per Fernwartung oder persönlich vor Ort. Flexibilität und Know-how bilden die Basis des Geschäftsmodells, mit dem McFoxx bereits 2014 als vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie geförderter Aussteller auf der CeBIT war.

Hinter McFoxx stehen Ramin Fleckner, Fachmann für IT-Lösungen und Web-Konzeption (websplash – Internet- und Mediendesign), sowie Dr. Matthias Papenfuß, erfolgreicher Unternehmensberater. Mit dieser Mischung aus Technikprofis und erfahrenen Unternehmern arbeitet man von Bonn aus täglich daran, dem Anspruch “Technik soll reibungslos funktionieren” gerecht zu werden.

