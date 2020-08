MEAT & GREET by BLANKE

Blanke Systems GmbH – Miteinander mit Mehrwert

September ist eigentlich Cersaie-Zeit. Da aufgrund von Corona in Bologna kein “get-together” der europäischen Fliesenbranche möglich ist, lädt der Iserlohner Fliesenzubehörspezialist Blanke System GmbH kurzerhand interessierte Kunden und Partner in die BLANKE MEHRWERTSTATT ein. Für das richtige Messefeeling sorgt ein abwechslungsreich zusammengestelltes Programm. Neben “Brandneuem” von Blanke stehen vor allem persönliche Begegnungen und Gespräche im Mittelpunkt.

An insgesamt acht Tagen im September, jeweils ab 15.00 Uhr, lädt Blanke seine Partner, Kunden und Interessierte zu einem “MEAT AND GREET” in den eigens dafür umgestalteten Außenbereich der BLANKE MEHRWERTSTATT in Iserlohn ein. Um den Ausfall der Cersaie 2020 ein wenig zu entschädigen, veranstaltet Blanke ein Grillevent der besonderen Art mit kleinen Gesprächsrunden, Cocktails und leckerem Essen. Vor allem das entspannte Miteinander, das in den letzten Wochen enorm gelitten hat, soll den Schwerpunkt dieser Treffen bilden. Deshalb ist der Ausblick auf die Neuigkeiten von Blanke bewusst kompakt gehalten.

Folgende Termine bitte vormerken:

Dienstag,1.9.2020

Donnerstag, 3.9.2020

Dienstag, 8.9.2020

Donnerstag, 10.9.2020

Dienstag, 15.9.2020

Donnerstag, 17.9.2020 sowie

Dienstag, 22.9.2020 und

Donnerstag, 24.9.2020.

Anmelden kann man sich direkt auf www.blanke-training.de/events, die Teilnahmegebühr beträgt 25,00 Euro pro Person. Auf Wunsch kann das Event auch inklusive Übernachtung für 89,00 Euro gebucht werden. Alle Teilnehmer erhalten zudem eine kleine Überraschung.

Um die gebotenen Corona-Vorsichtsmaßnahmen umzusetzen, ist die Anzahl der möglichen Teilnehmer pro Veranstaltung limitiert. Eine Anmeldung zu den “MEAT & GREET”- Events ist ab sofort online möglich.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

