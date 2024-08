mevivo und mevivoECO Marktführer in branchenweiter Umfrage

GdW-Marktstudie veröffentlicht

Angesichts rascher technologischer und regulatorischer Entwicklungen stehen Wohnungsunternehmen vor der Herausforderung, effektive Software- und Digitalisierungslösungen zu implementieren. In ihren Bereichen sind dabei mevivo und mevivoECO von wowiconsult jeweils die Nummer eins in der Wohnungswirtschaft.

Das zeigen die Ergebnisse einer jüngst veröffentlichten Umfrage des GdW Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen zum Thema „Software-Landschaften und Einsatz von digitalen Lösungen in Wohnungsunternehmen“. Dabei wurden die Mitgliedsunternehmen des GdW und dessen Regionalverbände zum aktuellen Stand der Digitalisierung und der eingesetzten Software-Lösungen in 19 Anwendungsbereichen befragt. Mit einer Teilnehmerquote von 40,3 Prozent nahmen bundesweit mehr als 1.000 Unternehmen verschiedener Größenklassen an der Befragung teil. Die Ergebnisse liefern nun wertvolle Einblicke und ein aktuelles Bild zur Nutzung von Software-Lösungen in Wohnungsunternehmen mit repräsentativen und aussagekräftigen Daten.

Im Anwendungsbereich technischer ERP-Systeme erweist sich mevivo, die Software-Lösung für das Gebäude- und Bestandsmanagement, mit großem Abstand als Marktführer. Von 227 Unternehmen nutzen 85 die Software von wowiconsult. Das entspricht einem Anteil von 38,1 Prozent. Damit liegt mevivo klar vor seinen Mitbewerbern. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen zudem, dass der Einsatz und die Integration einer solchen Software immer relevanter werden. Bereits 21,8 Prozent der befragten Unternehmen nutzen ein ERP-System mit technischem Fokus, 14,7 Prozent planen eine Einführung.

Auch im Bereich ESG-Reporting und Nachhaltigkeitsmanagement kommt die Software Nummer eins aus dem Hause wowiconsult. Die Energieeffizienz-Software mevivoECO unterstützt die Wohnungs- und Gebäudewirtschaft bei der Erarbeitung nachhaltiger Klimastrategien. Mit einem Anteil von 19,1 Prozent ist mevivoECO die meistgenutzte Software-Lösung unter den befragten Unternehmen.

Manchmal muss es die Nummer eins sein! Das wissen die vielen zufriedenen Nutzer von mevivo und mevivoECO, freuen sich die beiden wowiconsult-Geschäftsführer Dr. Waldemar Müller und Oliver Häcker: „Es ist toll, dass dies auch in den Ergebnissen der Marktbefragung deutlich wird. Sowohl im Bereich der technischen ERP-Systeme als auch beim Nachhaltigkeitsmanagement ist kein Vorbeikommen an den Softwarelösungen von wowiconsult. Wir freuen uns über den enormen Zuspruch, der für uns Ansporn und Verpflichtung zugleich ist und danken unseren Kunden für ihr Vertrauen.“

Die wowiconsult GmbH mit Sitz in Mühlhausen im Täle bei Stuttgart ist ein Software- & Dienstleistungsunternehmen für das technische Bestandsmanagement in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Die digitale Transformation und Bündelung von Prozessen bildet zusammen mit Software-Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz und Senkung der CO2-Emissionen von Bestandsgebäuden den Fokus im Leistungsspektrum des 2007 gegründeten Unternehmens mit rund 100 Mitarbeitern. Neben individuellem Consulting liefert wowiconsult mit der Software mevivo und dem Programm mevivoECO passende Lösungen für ein effizientes Gebäudemanagement, gangbare Klimastrategien und eine transparente Bestandspflege.

