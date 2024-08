Effektivität und Arbeitssicherheit bei Wartung und Produktion von Nutzfahrzeugen

Zugangslösungen für Busse, Bahnen und andere Nutzfahrzeuge spielen eine zentrale Rolle in der Nutzfahrzeuge-Produktion und der Transportbranche, insbesondere im Hinblick auf Sicherheit und Effektivität. Diese Systeme umfassen eine Vielzahl von technischen und baulichen Einrichtungen, die den Zugang zu den Fahrzeugen erleichtern, sei es für das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste, für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten oder für den Zugang zu bestimmten Fahrzeugbereichen.

KRAUSE bietet als renommierter Anbieter von Zugangslösungen ein breites Spektrum an Sonderlösungen, die speziell auf die Anforderungen von Bus-, Bahn- und Nutzfahrzeugbetreibern zugeschnitten sind. Die individuellen KRAUSE-Lösungen aus Aluminium für Bahnen, Busse und LKWs reichen von einfachen Überstiegen bis hin zu komplexen Serviceeinheiten. Diese Lösungen bieten flexible, sichere und komfortable Zugänge für Arbeiten unter, über und seitlich an den Fahrzeugen. Bei Arbeiten, die über einen längeren Zeitraum ausgeführt werden, bieten große, stabile und komfortable Arbeitsbereiche Schutz vor Ermüdung und beugen Haltungsschäden während der Arbeit vor.

Flexibel erweiterbar durch Baukastensystem

Ein wesentlicher Aspekt der KRAUSE-Lösungen ist die modulare Bauweise, die eine flexible Anpassung an die spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten vor Ort ermöglicht. Die Steiglösungen können sowohl für den mobilen als auch für den stationären Einsatz konzipiert werden. Besonders hervorzuheben sind die maßgeschneiderten Plattformen und Treppensysteme, die für den Zugang zu verschiedenen Fahrzeughöhen und -bereichen optimiert sind. Diese Systeme sind mit rutschfesten Oberflächen, Geländern und anderen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet, um höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

Das modulare System wurde speziell entwickelt, um flexibel auf sich ändernde Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden reagieren zu können. Es ermöglicht die einfache Anpassung und Erweiterung bestehender Zugangslösungen, ohne dass eine komplette Neuentwicklung erforderlich ist. So können Unternehmen ihre Investitionen optimal nutzen und gleichzeitig sicherstellen, dass ihre Zutrittssysteme immer den neuesten technischen und sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechen. Das KRAUSE Baukastensystem bietet eine Vielzahl von Komponenten und Modulen, die individuell kombiniert und konfiguriert werden können, um maßgeschneiderte Lösungen für jeden spezifischen Anwendungsfall zu schaffen. Ob es darum geht, zusätzliche Plattformen, Geländer oder Zugangstreppen zu integrieren oder bestehende Systeme um neue Funktionen wie automatische Einfahrsteuerung, Kraneinbindung oder Kollisionserkennung zu erweitern – die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des KRAUSE-Baukastensystems gewährleistet, dass jeder Zugang perfekt auf die spezifischen betrieblichen Anforderungen und räumlichen Gegebenheiten abgestimmt ist. Das macht das modulare System zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Unternehmen, die auf langfristige Flexibilität und Effizienz setzen.

Effiziente Zugangslösungen für den Produktionsprozess und für schwer zugängliche Bereiche

Für einen reibungslosen und effektiven Produktionsprozess müssen Zugangslösungen flexibel einsetzbar sein. KRAUSE bietet mobile Zugangslösungen wie fahrbare Wartungsbühnen und Treppen, die insbesondere im Bahnbereich von großer Bedeutung sind. Diese mobilen Systeme ermöglichen einen schnellen und sicheren Zugang zu Fahrzeugen, egal ob diese auf dem Gleis oder in Wartungshallen stehen. Durch ihre Mobilität können sie flexibel und schnell an verschiedenen Orten eingesetzt werden, was besonders für Unternehmen mit großen Fahrzeugflotten von Vorteil ist.

Auch in der Fließfertigung, wo mobile Steiglösungen dem Produktionsfluss über die gesamte Fertigungslinie folgen können, kommen speziell an die örtlichen Gegebenheiten angepasste Aufstiege und Arbeitsbühnen zum Einsatz. Darüber hinaus bietet KRAUSE spezielle Lösungen für den Zugang zu den oft schwer zugänglichen Dachbereichen von Bussen und Bahnen. Diese Dacharbeitsbühnen bieten einen stabilen und sicheren Stand und sind einfach zu bedienen. Sie eignen sich besonders für Wartungs- und Reparaturarbeiten auf dem Fahrzeugdach, wie z. B. die Wartung von Klimaanlagen oder Dachkantenmontagen.

KRAUSE Sonderlösungen – so individuell wie ihre Anwender

Durch innovative Fertigungstechniken und die Anbindung von SPS-Steuerungen realisiert KRAUSE Lösungen wie flexible Konturanpassungen zur Vermeidung von Absturzstellen bei komplizierten Bahnkonturen bis hin zur kompletten Steuerung einer Sonderkonstruktion. Ihre individuellen Zugangssysteme zeichnen sich darüber hinaus durch eine Vielzahl von Ausstattungsmöglichkeiten aus, die von unterschiedlichen Belägen und Geländertypen über umfangreiche Elektrifizierungsmöglichkeiten von Höhenverstellungen und Konturanpassungen bis hin zur Gestaltung von Bauteilen in RAL-Farben reichen.

Die Einsatzgebiete der Zugangssysteme von KRAUSE sind vielfältig. In der Busindustrie werden sie häufig in Depots und Wartungseinrichtungen eingesetzt, um den Zugang zu den oberen Bereichen der Fahrzeuge für Inspektionen, Wartungen und Reparaturen zu ermöglichen. Im Schienenverkehr werden sie sowohl in Bahnhöfen als auch in speziellen Wartungshallen eingesetzt, wo sie den Zugang zu Waggons und Lokomotiven erleichtern. Auch in der Nutzfahrzeugindustrie, insbesondere bei großen Lastkraftwagen und anderen Spezialfahrzeugen, sind KRAUSE-Systeme gefragt, um effiziente und sichere Wartungsprozesse zu gewährleisten.

Für jedes Steigproblem die richtige Lösung

KRAUSE bietet von der ersten Idee über die Planung, Statik, Fertigung, Montage und Einweisung bis hin zur Wartung und regelmäßigen Prüfung ein umfassendes 360°-Komplettpaket. So können sich Kunden von der ersten Projektanalyse bis hin zu zusätzlichen Serviceleistungen auf einen Anbieter mit umfassendem Know-how verlassen. Kurze Wege, sichere Zugänge und perfekte Ergonomie sind das Ziel, um bestmögliche Arbeitsergebnisse und eine schnelle Amortisation der Investition zu erzielen.

KRAUSE bietet eine breite Produktpalette, die von Tritten, Leitern und Fahrgerüsten bis hin zu speziellen Zugangslösungen für verschiedene Fahrzeugtypen reicht. Diese Produkte erfüllen höchste Sicherheitsstandards und steigern die Effizienz und Produktivität bei Produktion, Wartung und Betrieb von Bussen, Bahnen und Nutzfahrzeugen.

Weitere Informationen zu KRAUSE Zugangslösungen finden Sie unter: https://www.krause-systems.de/sonderloesungen-aus-aluminium/bus-bahn-lkw.html

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

