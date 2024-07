Miriam Fege verstärkt das Online Sales Team bei Vidal MMI Germany

Langen, 26. Juli 2024: Miriam Fege verstärkt seit dem ersten Juli das Online Sales Team. Als Sales Managerin vermarktet sie gemeinsam mit ihren Kollegen das digitale Produktportfolio.

Frau Fege bringt über 12 Jahre Vertriebserfahrung aus der Verlagsbranche im Pharmabereich mit. Sie verfügt über Expertise in der Betreuung von Pharmaunternehmen, Media- und PR-Agenturen. „Gemeinsam mit meinen Kollegen möchte ich unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen anbieten, unser Angebot näherbringen und unser Kundenportfolio weiter ausbauen“, sagt Miriam Fege, Sales Managerin.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Miriam Fege für unser Unternehmen gewinnen konnten. Mit ihr verstärken wir unser Online Sales Team in der Betreuung unserer Kunden von der Akquise bis zum After Sales“, erklärt Marijo Jurasovic, Geschäftsführer Vidal MMI Germany GmbH.

Vidal MMI Germany GmbH (Vidal MMI) bietet umfassende, relevante und unabhängig aufbereitete Informationen als Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten im Gesundheitswesen. Dabei legt Vidal MMI seinen Schwerpunkt nicht nur darauf, Informationen vollständig zu erfassen und konsistent aufzubereiten, sondern sie vor allem sinnvoll zu verknüpfen und überall zugänglich zu machen.

Vidal MMI Germany GmbH – mit Sitz in Langen – wurde 1970 gegründet. Mit der GELBEN LISTE PHARMINDEX machte sich das Unternehmen schnell einen Namen beim medizinischen Fachpersonal. Es folgten weitere Arzneimittelinformationssysteme, bildgestützte Nachschlagewerke und integrierte IT-Lösungen für den Einsatz in Arztpraxen und Kliniken. Vidal MMI ist Teil der VIDAL Group, einem führenden globalen Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformatik und -informationssysteme mit Sitz in Paris. Seit 2016 gehört die VIDAL Group zu M3 Inc., einem an der Tokioter Börse notierten Unternehmen im Bereich der medizinischen Information und der neuen Technologien.

