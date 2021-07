Mit Controlware in drei Phasen zum Software Defined Networking

Dietzenbach, 21. Juli 2021 – Viele Unternehmen setzen nach wie vor auf veraltete IT-Infrastrukturen, die den infolge der Digitalisierung gestiegenen Anforderungen kaum noch gerecht werden. Der Betrieb dieser Netzwerke ist daher gar nicht mehr oder nur mit sehr hohem personellen Aufwand möglich. Die Lösung: die Umstellung auf Software Defined Networking (SDN). Controlware unterstützt Unternehmen bei der Realisierung einer individuellen SDN-Lösung.

SDN gilt als Garant für konzeptionelle, strukturelle und operative Vorteile und wird so den gewachsenen Anforderungen an eine moderne Netzwerkinfrastruktur gerecht. Controlware hat ein Drei-Phasen-Modell entwickelt, um Unternehmen auf ihrem Weg zur individuellen SDN-Lösung aktiv zu begleiten:

In Phase 1 führen die Controlware Experten eine Anforderungsanalyse durch. Dabei werden gemeinsam mit dem Kunden die Anforderungen an die zukünftigen SDN-Infrastrukturen ermittelt. Die Vollständigkeit der Daten hat höchste Priorität, da nachträgliche Anpassungen zu Verzögerungen und höheren Kosten führen können. Am Ende von Phase 1 steht eine Dokumentation der gesammelten Daten und Anforderungen, die dem Kunden zur Verfügung gestellt wird. Sie bildet auch die Grundlage für Phase 2 – das High Level Design.

Hier erstellen die Controlware Experten eine umfassende Netzwerkplanung und sprechen konkrete Empfehlungen aus. Zum Abschluss der Phase 2 erhält der Kunde neben einer Dokumentation auch eine Stückliste. Diese beinhaltet die Design-Erstellung, Implementierung und Konfiguration der Netzwerk-Komponenten, inklusive Projektmanagement sowie unterstützender Prozesse.

In Phase 3 generiert Controlware auf Basis des High Level Design ein Detailed Level Design. Dabei wird neben detaillierter Konfigurationsvorlagen für die benötigten Netzwerkkomponenten auch ein Migrationspfad festgelegt und die schrittweise Umstellung des bestehenden Netzwerks auf die zukünftigen SDN-Infrastrukturen geplant. Abschließend erhält der Kunde die Dokumentation, eine Stückliste sowie die finale Kalkulation der Dienstleistungen, die für die Umstellung des Netzwerks erforderlich sind. Darüber hinaus ist eine Proof-of-Concept-Planung zur Systemabnahme inkludiert. Auf Kundenwunsch kann auch die Implementierung des SDN beauftragt werden.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist einer der führenden unabhängigen Systemintegratoren und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center. Zentrale Geschäftsfelder der Controlware sind die Bereiche Network Solutions, Collaboration, Information Security, Application Delivery, Data Center & Cloud sowie IT-Management. Controlware arbeitet eng mit national und international führenden Herstellern zusammen und verfügt bei den meisten dieser Partner über den höchsten Zertifizierungsgrad. Das mehr als 800 Mitarbeiter starke Unternehmen unterhält ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH. Im Bereich der Nachwuchsförderung kooperiert Controlware mit renommierten deutschen Hochschulen und betreut durchgehend um die 50 Auszubildende und Studenten. Zu den Unternehmen der Controlware Gruppe zählen die Controlware GmbH, die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH.

