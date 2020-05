Mit Livestream Ticket jetzt Kulturangebote retten und Einnahmen sichern

Jetzt Tickets für Dein Online-Event und Livestream verkaufen!

Die Veranstaltungsbranche hat die “Pause-Taste” gedrückt. Alles ist runtergefahren und niemand weiß wie lange dies dauern wird. Dein Publikum ist noch da! Sie sind hungrig nach Deinen Veranstaltungen und bewegen sich jetzt im Internet.

Du willst sie zurückgewinnen? Mit egocentric Systems Ticket Software ist das kein Problem! Egal ob du ein Theater, ein Opernhaus, eine Bildungseinrichtung oder einen Kongress mit dem Verkauf von Tickets, Waren oder Spenden finanzieren musst.

WARUM?

Gerade kleine und mittlere Veranstalter sind dringend auf Ticket-Einnahmen angewiesen. Die aktuelle Unterstützungswelle (z.B. www.soliticket.de) hilft über die akuten Schwierigkeiten kurzfristig hinweg. Das Spendenaufkommen wird zunehmend zurückgehen, je länger die Krise dauert. Daher ist es notwendig, dass Veranstalter jetzt vorbereitet sind. Zeigt Homestories, archiviertes Material oder eure Live-Performance sobald Bühnen ohne Zuschauer bespielt werden dürfen.

Wenn voraussichtlich ab Mitte Mai 2020 erste Lockerungen für Veranstaltungsorte mit weniger als 1000 Plätze in Kraft treten, werden auf Grund neuer Hygieneverordnungen Plätze in Deinem Veranstaltungsort frei bleiben müssen. So gilt es als wahrscheinlich, dass Wiedereröffnungen unter der Voraussetzung erlaubt werden, dass Mindestabstände eingehalten werden. Daher müssen Veranstalter höchstwahrscheinlich Einnahmeverluste in Kauf nehmen, da sie bei 30-50% Auslastung ausverkauft melden müssen. Hier bietet ein zusätzliches Livestream Angebot die Möglichkeit zusätzlich Tickets zu verkaufen und Kosten zu decken.

WIE GEHT DAS?

In unserer Ticket Softwarelösung hast Du die Möglichkeit entweder reine Livestream Events einzurichten, oder zusätzlich zu Deinen Events, auch Tickets für den Zugang zum Streaming Angebot zu konfigurieren. Das geht sehr einfach und ist schnell erledigt.

Im Anschluss integrierst Du den individuellen Livestream-Dienst Deiner Wahl, egal ob Zoom, You Tube, Vimeo oder jeden anderen. Wir haben unsere Möglichkeiten bewusst so konzeptioniert, dass Du Deine Streaming Plattform frei wählen kannst.

Als letzten Schritt musst Du unser Livestream Plugin in Deine Webseite integrieren. Das sollte nicht länger als 5 Minuten dauern und schon kann es losgehen.

Deine Fans, Gäste und Zuschauer können nun in unserem Ticketshop mit wenigen Klicks ein Ticket kaufen. Dem Ticketkäufer wird dabei ein Zugangscode in seinem print at home, oder Mobile Ticket gesendet, mit dem er schnell und unkompliziert zu Deinem Live Angebot gelangt. Selbstverständlich kann dieser Zugang nur einmal gleichzeitig genutzt werden, sodass Du keinerlei Risiko trägst, dass Kunden nur ein Ticket für mehrere Onlinezugänge kaufen können.

WAS BRAUCHE ICH?

Live is life, das gilt sowohl vor Ort, als auch vor dem Livestream. Daher muss alles passen, wenn der Vorhang fällt. Der Livestream sollte ohne Pausen durchgängig laufen und die Videoqualität gut sein. Unterbrechungen des Streams, oder eine schlechte Darstellung sorgen nicht nur für Unzufriedenheit bei Deinem Publikum, sondern können Dich auch in einem unprofessionellen Licht erscheinen lassen.

Dazu kommen ein paar gute Ideen für Deinen Inhalt, eine Kamera und einen Livestream-Dienst. Welche Kamera und welchen Livestream-Dienst Du am besten verwendest, erfährst Du in unserem Blog Beitrag: https://bit.ly/egosysblog

Du willst direkt loslegen oder hast noch Fragen zum Livestream Ticket oder Online-Event? Dann melde Dich bei uns.

Mail: livestream@egocentric-systems.de

Web: https://bit.ly/buehnezuhause

egocentric Systems ist ein Startup im Bereich innovative Softwarelösungen für Kultur- und Sportvereine. Unsere white label inhouse Lösung erlaubt es Veranstaltern einfach und unkompliziert Tickets, Merchandise direkt an den Endkunden zu verkaufen oder Spenden zu sammeln. Ohne den Umweg über fremde Plattformen und damit überhöhte Vorverkaufsgebühren. www.egocentric-systems.de

