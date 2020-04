Mit Quintesse in Sachen Tech-Marketing sicher durch die Corona-Krise und darüber hinaus steuernn

Die Intelligence-Plattform ermöglicht innovative, intelligente und zielgerichtete kontextbezogene Digitalkampagnen für Unternehmen, Marken und Verlage.

Hamburg / München, 16. April 2020. Der Alltag der deutschen Bevölkerung hat sich im Zuge der Corona-Krise stark verändert. Die meisten Menschen arbeiten im Home Office, der Großteil der Einzelhandelsgeschäfte und Freizeitangebote sind geschlossen. Das hat nachhaltigen Einfluss auf das Konsumverhalten der Menschen. Der Konsum von medialen Angeboten nimmt zu – es wird mehr im Internet und auf Social Media gesurft. Durch intelligentes, kontextuelles, digitales Marketing können Unternehmen daher auch in der Krise profitieren, Verluste minimieren, Kunden gezielt erreichen und Marktanteile gewinnen. Während viele Unternehmen jetzt die Ausgaben reduzieren, kann sich ein Invest in die richtige, kontextuelle Marketing-Strategie in der Zukunft kurz- und langfristig als Umsatz-bringer auszeichnen. Quintesse hat mit seiner gleichnamigen SaaS-Lösung eine völlig neuartige und innovative semantische Intelligence-Plattform auf dem Markt, die der zunehmenden Marktnachfrage nach pro-privaten Targeting-Lösungen gerecht wird. Als neuer Geschäftsbereich von Vibrant Media bietet Quintesse als unabhängige Brand Unternehmen und Agenturen vollständige Transparenz über die kontextbezogene Eignung und Sicherheit ihrer Kampagnen sowie maßgeschneiderte Targeting-Tools zur Optimierung und Skalierung, ohne die Notwendigkeit von Daten Dritter. Für Verlage trägt Quintesse dazu bei, die Monetarisierungs-Chancen zu erhöhen, indem es hochwertiges, 3rd Party cookiefreies Media-Inventar zur relevanten Kampagnen-Distribution bereitstellt.

Umdenken in der Krise: Investieren, aber richtig!

Bin ich mit meinem Unternehmen und meiner Marke im richtigen Werbeumfeld platziert? Zahlt das Werbeumfeld auf meine Unternehmensmarke ein? Diese und viele weitere Fragen stellen sich Marketers täglich und aktuell mehr denn je. “Bei uns steht Brand Safety im Fokus. Mit Quintesse präsentieren wir Marken und Unternehmen in vertrauenswürdigem, kontextuellen Umfeld. Dies geschieht in einem Maß, das weit über die aktuell auf dem Markt befindlichen, nicht granularen Brand-Safety-Instrumente hinausgeht. Quintesse zeigt dabei Wege auf, um Herausforderungen zu bewältigen, die sich aus nutzergeneriertem Content und irrelevanten Impressions durch ‘False Positives’ für die Marke ergeben”, so Christoph von Reibnitz, Managing Director D.A.CH. Markets. So können viele Unternehmen, egal welcher Größe, von Quintesse profitieren und Ihre Produkte und Dienstleistungen im passenden, zielgruppen- und contentgenauen Umfeld anbieten und so dem Wettbewerb am Markt voraus sein. Absatz und Umsatz können für Einzelhändler, Online-Shops und Unternehmen mit einer nachhaltigen Omnichannel-Strategie auch in Zeiten der Corona-Krise gesichert werden und drohende Verluste minimieren.

So intelligent ist Quintesse – Vorreiter in Sachen MarTech

Quintesse ist die führende kontextbezogene Informationsplattform für Unternehmen, Marken sowie Agenturen und bietet so vollständige Kontrolle als auch Transparenz für eine verbesserte Brand Safety, Suitability und pro-private kontextbezogene Zielgruppenansprache. Quintesse setzt statt auf Cookies auf künstliche Intelligenz (KI) mittels Natural Language Processing (NLP) und Curated Machine Learning (CML) für die umfassendste, kontextbasierte Ausspielung von Kampagnen auf unterschiedlichen Webseiten. Durch den Schutz von Marken vor ungeeigneten redaktionellen Inhalten, die Verarbeitung dynamischer Inhalte in Echtzeit und das Freischalten von Cookie-freiem Medien-Inventar liefert Quintesse einen echten Return-on-Invest (ROI) innerhalb der komplexen Anforderungen der heutigen Medienlandschaft.

Quintesse ist die cookiefreie MarTech-Lösung

“Mit der neuen, konsequenten Datenschutzgesetzgebung wird die Werbebranche gezwungen, andere Optionen als Cookies von Drittanbietern zur Zielgruppenansprache zu nutzen”, sagt Christoph von Reibnitz. Mit der Implementierung der DSGVO, des California Consumer Privacy Acts (CCPA) und der nach wie vor in Planung befindlichen EU e-Privacy Verordnung 2020 sowie der Abschaffung von 3rd Party-Cookies per Default bei Browsern wie Firefox und Safari und deren schrittweisen Abschaffung bei Chrome, betritt Quintesse somit den bis 2025 mit 412 Mrd. US-Dollar prognostizierten MarTech-Markt. Daran wird auch deutlich, dass der Markt sich hin zu kontextbezogenen Real-Time Targeting-Angeboten verschieben wird. Quintesse bietet fünf Ebenen einer präzisen, cookie-freien Kontextualisierung: Semantic & Sentiment Recognition, Dynamic Content Protection, Paragraph-Level Analysis, Dynamic Whitelist and Blacklist Intelligence, Curated Machine Learning.

Quintesse als zuverlässiger Partner für Werbetreibende in jeder Situation

Neben dem präzisen kontextuellen Pro-Privacy-Targeting ist das umfangreiche Analysetool ein Herzstück von Quintesse. Es analysiert Kampagnen und garantiert, dass Werbung in sicheren Artikelumfeldern distribuiert wird und das Medieninventar zur Marke passt sowie relevant ist. Dadurch ist ein Höchstmaß an Brand Safety geboten. Kampagnen, die mit Quintesse durchgeführt werden, sichern so den größmöglichen ROI für Unternehmen, einzelne Brands oder Produkte. Quintesse bietet zusammengefasst folgende einzigartige Vorteile:

-Erhöhte Reichweite und Skalierung

Erschließung von passendem Media-Inventar durch cookiefreie, kontextbezogene Intelligenz und Reduktion von “False Positives”, die häufig durch weit verbreitete “Keyword-Matching Only”-Technologien entstehen.

-Maximale Sicherheit durch vollständige kontextuelle Abdeckung Nutzung von Computerlinguistik, um den gesamten redaktionellen Seiteninhalt und nicht nur Schlüsselwörter in URLs zu verstehen und so eine echte Überprüfung der Sicherheit und Website-Eignung für die Marke zu bieten.

-Dynamische Ziel- und Schutzfunktion für Inhalte

Erkennung von Inhaltsänderungen in Echtzeit, um neue Artikel zu finden und Marken vor Beschädigungen zu schützen, die in Kommentarabschnitten und häufig aktualisierten Inhalten verborgen sind.

Quintesse ist ein unabhängig von VIBRANT geführter Content Verification & Contextual Targeting in Realtime SaaS, der vollautomatisiert globale sowie nationale Display- und Videokampagnen auf Brand Safety/Suitability, Brand Visibility sowie Anti Ad-Fraud misst. Darüber hinaus schlägt Quintesse durch AI-Einsatz über seinen Contextual Targeting Algorithmus auf Marke und Kampagnen passende Artikel-URLs zur relevanten Kampagnendistribution vor. Durch seine einzigartige Paragraph-Satz-Wort-Analyse in Echtzeit blockt Quintesse nicht ganze Websites und deren Inhalte sondern nur einzelne Artikel, die nicht den KPI-Kriterien an Brand Safety/Suitability sowie Visibility entsprechen und sorgt zudem durch seinen Contextual Targeting Algorithmus für höchstrelevante Aussteuerung von Kampagnen in relevanten, redaktionellen Artikeln. Wertvolles Mediainventar wird weiterhin verfügbar gehalten und sorgt so für messbare Effizienzsteigerung des eCPM. Das globale Unternehmen hat Niederlassungen in New York, Boston, San Francisco, Los Angeles, Chicago, London, Hamburg, Düsseldorf und München und bietet aktuell Dienstleistungen in englischer und deutscher Sprache sowie in geplanten weiteren 25 Sprachen an. Mehr Informationen zu Quintesse: www.quintesse.io

Firmenkontakt

IsarGold für Quintesse

Simone Kohler

Müllerstraße 39

80469 München

+49 89 4141715-15

quintesse@isar.gold

http://www.quintesse.io

