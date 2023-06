„Mit Sicherheit ideenreich!“

KRAUSE stellt unter dem Motto neuen Gesamtkatalog vor

Der traditionsreiche Hersteller von Steigtechnik, KRAUSE, präsentiert in diesen Tagen seinen neuen Gesamtkatalog in der komplett überarbeiteten Version 7.0. Mit 232 durchgehend farbigen Seiten bietet der Katalog einen umfassenden Überblick über das gesamte Produkt- und Dienstleistungsportfolio. Durch die übersichtliche Gestaltung und die ansprechende Bildsprache wird es einfacher als je zuvor, die passende Steiglösung für jede Anforderung zu finden. Die neue Ausgabe richtet sich gezielt an B2B-Kunden aus den Segmenten Handwerk und Industrie, die auf der Suche nach herausragender Steigtechnik sind, um ihre Produktivität zu steigern und noch mehr Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Darüber hinaus profitieren auch Handelspartner von dem neuen Katalog, der ihnen die strategische Unterstützung bietet ihr Verkaufspotenzial voll auszuschöpfen und ihre Kunden langfristig zu binden.

Die ganze Welt innovativer Steigtechnik und Dienstleistungen in einem Katalog

Der neue Gesamtkatalog spiegelt die mehr als 120-jährige Tradition von KRAUSE im Bereich der Fertigung von Steigtechnik und Gerüstsystemen wider. Das komplett neue Layout mit moderner und ansprechender Optik präsentiert das überarbeitete Produktsortiment, einschließlich innovativer Neuzugänge wie der innovativen Klapptreppe, Stehleitern mit Stufen der Rutschhemmklasse R13 für maximale Standsicherheit und dem neuen Steckleitern-System, das insbesondere im Bereich Glas- und Fassadenreinigung eingesetzt werden kann. Diese Produkte wurden entwickelt, um modernen Anforderungen an Sicherheit und Effizienz gerecht zu werden.

Die übersichtlich gestaltete Grafik auf den ersten Seiten des Katalogs bietet einen klar strukturierten Überblick über die gesamte Vielfalt der Produkt- und Servicekompetenzen des Unternehmens, die KRAUSE unter dem Namen „360° competence“ zusammenfasst. Das Angebot sämtlicher Dienstleistungen, wie der 360° Beratungs-Kompetenz, der 360° Arbeitssicherheits-Kompetenz, der 360° Service-Kompetenz sowie der 360° Digital-Kompetenz sind übersichtlich am Ende des Katalogs in einem Kapitel vereint. Es bietet maßgeschneiderte Lösungen, umfassende Beratung und erstklassigen Kundenservice.

Der Gesamtkatalog 7.0 präsentiert diese Neuerungen und Vorteile in einer klaren und benutzerfreundlichen Struktur. Das überarbeitete Layout bietet eine moderne Optik, welche die Informationen anschaulich vermittelt. Hochwertige Bilder visualisieren die Produkte, während detaillierte Beschreibungen bei der Auswahl unterstützen und den Handelspartner zu kompetenten Ansprechpartnern für Kunden machen. Durch eine effiziente Zusammenarbeit und professionelle Beratung können diese ihr Geschäft weiter ausbauen und gemeinsam mit KRAUSE den Erfolg steigern. Der Katalog dient als wertvolles Werkzeug, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

Der physische Katalog ist ab sofort bei qualifizierten KRAUSE-Fachhandelspartnern sowie direkt bei KRAUSE erhältlich. Zusätzlich steht er als PDF-Datei zum Download bereit und kann online als interaktiver Blätterkatalog betrachtet werden. So haben Interessierte die Möglichkeit, jederzeit und überall auf das umfangreiche Angebot zuzugreifen.

Das Unternehmern lädt herzlich ein, den neuen KRAUSE Gesamtkatalog 7.0 zu entdecken und sich von den innovativen Produkten und Dienstleistungen inspirieren zu lassen. Man taucht damit in die Welt der Steigtechnik ein, und nimmt teil an der Erfahrung und Kompetenz eines Unternehmens, das seit über einem Jahrhundert Maßstäbe für sicheres Arbeiten in der Höhe setzt. Interessenten finden den Katalog unter: www.krause-systems.com/gesamtkatalog

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

