Mittelstand-BRICS geht an den Start

Die B2B Plattform will den deutschen Mittelstand mit BRICS Staaten zusammenführen

In politisch unsicheren Zeiten sind die Exportmöglichkeiten und der Handel mit den sogenannten BRICS-Staaten für den deutschen Mittelstand von herausragender Bedeutung. Gleichzeitig gelten die Beziehungen gerade zu Russland, China oder den Iran als angespannt. MITTELSTAND-BRICS zeigt daher legale und sanktionskonforme Wege und Strukturen auf, um die Geschäftsaktivitäten des Mittelstands in allen BRICS-Staaten zu ermöglichen. Gleichzeitig bietet Ihnen unsere Webseite die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen und Anregungen zu publizieren. Tägliche Nachrichten und Reports runden unser Angebot ab.

MITTELSTAND-BRICS ist eine Produktion der US Beratungsfirma CORAX CONSULTANTS LLC, die sich für einen fairen und für den deutschen Mittelstand wettbewerbsfähigen Handel einsetzt. Wir sind der Ansicht, dass nur eine stabile und starke deutsche Wirtschaft als Garant des Friedens und Wohlstand in ganz Europa fungieren kann – was letztendlich auch im eigenen Interesse der USA ist.

Investoren sind willkommen, denn:

1. Wir sind Content-Experten. Also produzieren wir ausschließlich Informationen mit einem realen und strategischem Nutzen für die B2B Community.

2. Wir erreichen nicht nur den deutschen Mittelstand. Unsere Platform wird in BRICS-Staaten genutzt, ebenso in solche, die es noch werden wollen.

3. Mittelstand-BRICS ist kein Online-Magazin. Wir sind ein strategisches, auf B2B zugeschnittenes Portal, das Unternehmen operative Lösungen anbietet. Unser Netzwerk ist in der EU ebenso zu Hause wie im BRICS-Wirtschaftsraum.

4. Unser ROI liegt weit oberhalb Ihrer Erwartungen – was Sie nach Unterzeichnung eines NDA/NCA im Detail erfahren.

www.mittelstand-brics.com

Powered by www.corax-consultants.com

CORAX CONSULTANTS LLC

BLOCKCHAIN. ART. CONTENT.

www.corax-consultants.com

Sheridan, WY, USA.

Kontakt

Corax Consultants LLC

Corax Consultants LLC

Gould Street Ste N 30 N

82801 Sheridan

+4916102347326

unit1@corax-consultants.com

http://www.mittelstand-brics.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.