mosaic IT Group: Deskcenter und mosaic IT formieren neuen Service Provider für Security- und Cloud-Lösungen

Die mosaic IT Group bietet Unternehmen, Behörden sowie IT-Systemhäusern cloudbasierte Komplettlösungen aus einer Hand. Für einen engen Schulterschluss erweitert Deskcenter zudem seinen Vorstand um Michael Bölk.

Leipzig, 16. Oktober 2024 – Die mosaic IT GmbH und die Deskcenter AG schließen sich zu einer Unternehmensgruppe zusammen. Ab Oktober 2024 treten sie im Markt gemeinsam als mosaic IT Group an. Dieser Unternehmensverbund bietet ein umfassendes Portfolio an Software und Services für Cybersecurity, IT Asset Management und die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Auch die Migration und der Betrieb von Cloud-Infrastrukturen sowie -Anwendungen sind Teil des Angebots. Die Gruppe übernimmt nach Bedarf zusätzlich allumfängliche Managed Security Services, insbesondere zur Erfüllung der NIS2-Kriterien im Mittelstand.

Alle integrierten, cloudbasierten Lösungen der mosaic IT Group lassen sich in kürzester Zeit auf Basis ihrer hochsicheren Cloud-Plattform implementieren. Besonders Mittelständler können damit unter anderem ihre IT schnell und einfach auf den heutzutage notwendigen Sicherheitsstand bringen und erhalten. Insbesondere dann, wenn sie intern nicht über erforderliche Expertise oder Ressourcen verfügen.

Ungeplante, sicherheitsrelevante IT-Vorfälle entstehen so erst gar nicht. Das Fundament einer entsprechend robusten Sicherheitsarchitektur schafft die Deskcenter Management Suite. Sie erkennt lückenlos alle Assets mit jeglicher Konfiguration. Zudem spielt sie bei Bedarf nötige Softwareupdates sowie Patches zeitnah und automatisiert aus.

Managed Services für den Channel in der DACH-Region

Das Software- und Serviceangebot für Deutschland, Österreich und die Schweiz richtet sich nicht nur an Unternehmen. Auch IT-Systemhäuser, ISV (Independent Software Vendor) und Managed Security Services Provider können damit ihr bisheriges Leistungsspektrum erweitern und ihren Endkunden zusätzliche Services anbieten. Die zertifizierten Experten der mosaic IT Group stehen ihnen dabei als Trusted Advisors kompetent zur Seite.

„Anwender der Deskcenter Management Suite profitieren von diesem Zusammenschluss, indem sie ihr IT Asset Management um wesentliche IT-Komponenten wie Cybersecurity, Email- und Netzwerk-Sicherheit, Identity- und Access-Management sowie Security Operations erweitern oder diese als passgenaue Managed Services beziehen können“, erläutert Martin Schaletzky, Vorstand der Deskcenter.

Michael Bölk wird neuer Vorstand Technik bei Deskcenter

Mit der Formierung zur mosaic IT Group rücken beide Unternehmen auch formell zusammen. So erwirbt die Deskcenter AG mehrheitlich Anteile an der mosaic IT GmbH, während die Gesellschafter der mosaic IT GmbH Anteile der Deskcenter AG übernehmen.

In diesem Zuge gibt es ebenfalls eine Erweiterung des Vorstands der Deskcenter AG. Michael Bölk, Mitgeschäftsführer der mosaic IT GmbH, trat zum 1. Oktober 2024 die neu geschaffene Position des Vorstands Technik der Deskcenter an. Bölk ist künftig für Produktentwicklung, Herstellerpartnerschaften, Professional Services und Support zuständig. Martin Schaletzky, der seit 2023 dem Vorstand der Deskcenter AG angehört, zeichnet operativ für Vertrieb, Marketing und Finanzen verantwortlich.

„Mit der mosaic IT Group entsteht ein neuer, starker Cybersecurity- und Cloud-Lösungsanbieter sowie Managed Service Provider Made in Germany“, erklärt Michael Bölk, Vorstand Technik der Deskcenter AG. „Auf der Grundlage der hochzertifizierten, sicheren IONOS-Cloud stellt unser Verbund die kritischen Anwendungen und Services bereit, die unsere Kunden und Partner für einen modernen und rechtssicheren IT-Betrieb brauchen, wie zum Beispiel in der Erfüllung der NIS2-Kriterien.“

Über mosaic IT

Die mosaic IT GmbH ist ein führender, Experten-gelenkter IT Service Provider, der über traditionelle IT-Lösungen hinausgeht. Spezialgebiete der mosaic IT umfassen modernste Cybersecurity Anwendungen und Maßnahmen, die auf den individuellen Schutz der einzigartigen IT-Infrastrukturen ihrer Kunden zugeschnitten sind. Des Weiteren bieten die Experten der mosaic IT reibungslose Cloud Migrationen plus Cloud Management Services, die Sicherheit, Leistung, Skalierbarkeit und Kosten einer Cloud Infrastruktur fortlaufend optimieren.

Ob in Projekten, as-a-Service oder als Managed Service, mosaic IT liefert konsequent bestmögliche Resultate, um die Geschäftskontinuität ihrer Kunden zu optimieren und zu sichern.

Über Deskcenter

Die Deskcenter AG ist ein international agierendes Softwareunternehmen mit Sitz in Leipzig. Im Zentrum des Produktportfolios steht die modulare Deskcenter Management Suite. Sie ermöglicht IT-Verantwortlichen die vollständige Inventarisierung von Hardware und Software, ein automatisiertes OS-Deployment, Software- und Patchmanagement sowie akkurates Lizenzmanagement. Zudem bietet die Suite neben Modulen für Mobile Device Management und den IT Service Desk auch flexibles Reporting und Analysen. Deskcenter gibt damit dem Mittelstand, großen Unternehmen und dem öffentlichen Dienst ein leistungsstarkes Tool an die Hand, um ihr IT Asset Management einfach zu steuern und ihre IT Security zu stärken.

