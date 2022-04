Mushe Token (XMU) 10x: Wie 10.000 USD in 77 Tagen 100.000 USD wert sein können

Steigen Sie von Anfang an mit einem einzigartigen neuen Krypto-Token ein, der diesen Sommer auf den Markt kommt und eine Zusammenarbeit zwischen Mushe (XMU) und Constellation (DAG) darstellt.

Im Juli dieses Jahres soll ein neuer Token die Art und Weise, wie wir über Kryptowährungen denken, für immer verändern. Der von Mushe in Zusammenarbeit mit Constellation entwickelte, einfache, schnelle und vollständig skalierbare neue Mushe-Token (XMU) wird den Markt für ein viel breiteres Publikum öffnen und viele der Probleme lösen, die derzeit in der Kryptowelt auftreten.

Das Mushe-Token ($XMU) wird am 4. Juli mit einem Zielpreis von $0,05 pro Token auf den Markt kommen. Er ist jedoch zu einem Vorverkaufspreis von nur $0,005 pro Token exklusiv auf der Website www.mushe.world am 18. April erhältlich. Das bedeutet, dass Early Adopters ihre Investition in nur 77 Tagen verzehnfachen können.

Ein neuer Ansatz

Der erschwingliche Preis der Mushe-Token ist Teil des Engagements des Unternehmens, Kryptowährungen für alle verfügbar und zugänglich zu machen. Mushe wurde von einem Team mit umfassender Erfahrung im globalen Bankensektor entwickelt und ist die Plattform für diejenigen, die sich von der zunehmend komplizierten Welt der Kryptowährungen zurückgelassen fühlen.

Die hohen Einsätze, die finanziellen Hürden und der Fachjargon, ganz zu schweigen von der Schwierigkeit, die Besonderheiten von Kryptowährungen zu verstehen, schrecken viele potenzielle Anleger, die nicht über technisches Know-how oder Insiderwissen verfügen, vom Kryptohandel ab.

Mushe beseitigt diese Finanz- und Wissensbarrieren, indem es seine Nutzer aufklärt und sie in die Lage versetzt, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Es ist ein einfacher und zugänglicher Weg, sich zu beteiligen, was bedeutet, dass das Potenzial für ein wachsendes Publikum unbegrenzt ist.

Durch die Zusammenarbeit mit Constellation ist auch die Sicherheit gewährleistet. Das Hypergraph-Netzwerk von Constellation ist kryptografisch so sicher, dass sogar das US-Verteidigungsministerium es für die Verarbeitung von Massendaten nutzt.

Durch die Kombination von Sicherheit und Zugänglichkeit drängt XMU auf den Markt und rechnet mit einem starken Zuspruch von Krypto-Zögernden.

Die Zukunft der Kryptowährung

Der neue XMU-Token ist auch die Antwort auf eine weitere Herausforderung, vor der Krypto-Nutzer stehen, die sich derzeit auf eine zentralisierte Börse verlassen müssen, um Krypto in Fiat (gesetzliches Zahlungsmittel) umzuwandeln. MusheSwap wird eine dezentralisierte Börse sein, die es den Kunden ermöglicht, problemlos von Fiat- in Kryptowährung und zurück zu wechseln.

Mushe beabsichtigt, dass seine Nutzer ihre Transaktionen und Umtauschvorgänge von einer einzigen Anwendung aus durchführen können, die sogar kettenübergreifende Transaktionen ermöglicht, was bedeutet, dass die Nutzer nicht an eine einzige Blockchain gebunden sind.

Noch besser: Mushe-Nutzer können ihre XMU und Fiat mit einer Prepaid-Karte ausgeben. Das macht nicht nur ihr Leben einfacher, sondern die niedrigeren finanziellen Schwellenwerte, die stabileren Transaktionskosten und die Möglichkeit, diese Transaktionen nur mit einem Mobiltelefon und Internet durchzuführen, machen dies zum idealen Marktplatz für mehr kleine Unternehmen, insbesondere in Entwicklungsländern.

Mushe-Konten werden direkt mit den Bankkonten der Nutzer verbunden sein, und die Nutzer können Überweisungen an ihre Kontakte tätigen, ihre Gehälter erhalten, zwischen Fiat- und Kryptowährungen wechseln und weltweit für Waren und Dienstleistungen bezahlen. Es ist der One-Stop-Shop für Kryptowährungen.

Vom soliden Fundament zur intelligenten Investition

Mushe verspricht, die Art und Weise, wie wir Kryptowährungen sehen, zu revolutionieren, indem es das Spielfeld nivelliert und es für jeden viel einfacher macht, sich zu beteiligen. Durch die Senkung der finanziellen Schwellenwerte und die Konzentration auf die Nutzererfahrung sowie die Verwendung einer innovativen Blockchain-Lösung in Constellation hat Mushe das Potenzial für eine signifikante globale Akzeptanz.

Wenn Sie am 18. April kaufen, wenn die Token für nur 24 Stunden zu einem Preis von 0,005 $ auf den Markt kommen, können Sie beobachten, wie Ihre Investition innerhalb von nur 77 Tagen in die Höhe schießt, wobei ein weiteres Wachstum erwartet wird, wenn Mushe zum Token der Wahl für neue und erfahrene Krypto-Nutzer wird.

Erfahren Sie mehr über Mushe (XMU)

Offizielle Website: https://www.mushe.world/

Vorverkaufsregistrierung: https://portal.mushe.world/sign-up

Telegram: https://t.me/MusheWorldXMU

Twitter: https://twitter.com/Mushe_World

Instagram: https://www.instagram.com/mushe_world/

Digital token creators

Kontakt

Mushe World

Mushe World

Paul Street 86

EC2A 4NE London

00000000000

contact@mushe.world

https://www.mushe.world/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.